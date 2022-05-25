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Стиль жизни Российско-украинская война

Подругу Оли Поляковой Нику Белоцерковскую заочно арестовали в России

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Фото: Instagram belonika | Ника Белоцерковская

Ранее блогер открыто поддержала Украину.

Российскую блогера и подругу Оли Поляковой Нику Белоцерковскую заочно арестовали в РФ. Об этом сообщает СтарХит.

Учредительнице петербургского журнала "Собака.ru" грозит около десяти лет заключения и штраф в размере трех миллионов рублей за дискредитацию ВС РФ.

"Относительно Белоцерковской, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ", — сообщил Басманный суд в Москве.

Ника Белоцерковская прокомментировала новость о своем заочном аресте

"Спасибо СК! Товарищ Берия вами бы гордился. Дело блогеров — 2022. Пора просить политическое убежище. К тому же в Украине. Пожалуй, фейки у меня так хорошо получаются, что СК назначил меня большим врагом", — прокомментировала свой арест уроженка Одессы, добавив к своему посту ужасные кадры последствий войны в Украине.

Ника Белоцерковская долгое время проживает во Франции, там у нее есть собственная кулинарная школа. В первые недели полномасштабной войны Ника приютила у себя свою подругу, украинскую певицу Олю Полякову вместе с ее детьми. Тогда же женщины дали совместное интервью российской журналистке Ксении Собчак.

Интервью Ники Белоцерковской Ксении Собчак

Ранее в СК РФ отмечали, что блогер публиковала в соцсетях сообщения, содержащие "известно ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции". На что Белоцерковская процитировала статью Конституцию РФ о свободе слова и праве свободно выражать свои мнения.

Напомним, Ника Белоцерковская ранее была объявлена в розыск в России.

До этого Вероника Белоцерковская открыто поддержала Украину, за что ей тоже объявили подозрение и возбудили уголовное дело.