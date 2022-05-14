В России объявили в розыск блогера Нику Белоцерковскую

Ее обвиняют в "дискредитации" ВС РФ

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Блогер и основательница петербургского журнала "Собака.ru" Вероника Белоцерковская объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Информация об этом появилась в базе МВД, пишут "РИА-новости".

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16 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по статье 207.3 УК РФ о "распространении фейков" о действиях вооруженных сил. Все потому, что с начала войны кулинарный блогер и уроженка Одессы писала о происходящем в Украине, особенно о резне в Буче и неоднократно подчеркивала, что черпает информацию не из официальных российских источников, а от своих украинских знакомых и беженцев, которые нашли приют в ее доме в французском Провансе.

Во время интервью Ксении Собчак выяснилось, что одна из постоялиц Белоцерковской – украинская певица Оля Полякова, которая приехала вместе с дочерями.

В СК РФ сообщили, что Белоцерковская публиковала в соцсетях сообщения, которые содержали "заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции".

[ + – ] Сообщение об объявлении в розыск Фото: Скриншот

По мнению СК, таким образом блогер "дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы".

Белоцерковская уже много лет проживает во Франции. После возбуждения уголовного дела она передала издание "Собака.ru" в собственность сотрудников. На объявление себя в розыск она отреагировала новым постом, в котором сообщила, что не нарушала Конституцию РФ, в которой есть статья 29-я, которая "гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается".

Вероника Белоцерковская стала одной из первой обвиняемой по новой статье о "фейках" про российскую армию. Аналогичные дела вскоре были возбуждены против журналиста Александра Невзорова, бывшего издателя "Медузы" Илью Красильщика, и политика Владимира Кара-Мурзу.