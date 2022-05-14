У Росії оголосили в розшук блогерку Ніку Білоцерківську

Її звинувачують у "дискредитації" ЗС РФ.

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Блогерка та засновниця петербурзького журналу "Собака.ru" Вероніка Білоцерківська оголошена в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ. Інформація про це з'явилася в базі МВС, пишуть "РІА-новини".

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16 березня Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно Білоцерківської за статтею 207.3 КК РФ про "розповсюдження фейків" про дії збройних сил. Усе тому, що з початку війни кулінарна блогека й уродженка Одеси писала про те, що відбувається в Україні, особливо про різанину в Бучі, неодноразово наголошувала, що черпає інформацію не з офіційних російських джерел, а від своїх українських знайомих і біженців, які знайшли притулок у її будинку у французькому Провансі.

Під час інтерв'ю Ксенії Собчак з'ясувалося, що одна з тих, хто живе в Білоцерківської, — українська співачка Оля Полякова, яка приїхала разом із доньками.

У СК РФ повідомили, що Білоцерківська публікувала в соцмережах повідомлення, які містили "відомо неправдиві відомості про використання Збройних сил Російської Федерації для знищення міст і цивільного населення України, у тому числі дітей, у ході проведення спеціальної військової операції".

[ + – ] Повідомлення про оголошення в розшук Фото: Скриншот

На думку СК, таким чином блогерка "дискредитувала органи державної влади та збройні сили".

Білоцерківська вже багато років проживає у Франції. Після порушення кримінальної справи вона передала видання "Собака.ru" у власність працівників. На оголошення себе в розшук вона відреагувала новим постом, у якому повідомила, що не порушувала Конституцію РФ, у якій є стаття 29-та, яка "гарантує кожному свободу думки та слова, право вільно шукати, отримувати, передавати, виробляти та поширювати інформацію будь-яким законним способом; гарантується свобода масової інформації; цензура забороняється".

Вероніка Білоцерківська стала однією з перших обвинувачених за новою статтею про "фейки" про російську армію. Аналогічні справи незабаром були порушені проти журналіста Олександра Невзорова, колишнього видавця "Медузи" Іллі Красильника та політика Володимира Кара-Мурзу.