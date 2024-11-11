Коли поліція розшукує військовозобов'язаних, які не оновили дані: пояснення ТЦК (відео)

Автоматично громадянина в розшук не подають. До поліції звертаються лише тоді, коли людина не з'явилася за повісткою, сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Військовозобов'язаному, який не оновив вчасно військово-облікові дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, можуть виписати штраф, а в деяких випадках його як правопорушника оголошує в розшук Національна поліція України. Детально про те, як і за яких обставин людину, яка не уточнила дані, розшукує поліція, пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі "Суспільному".

Про те, у яких випадках військовозобов'язаного розшукує поліція — на відео з 04:31.

Правоохоронці безпосередньо розшукують та затримують правопорушників лише після того, як співробітники ТЦК та СП надсилають до поліції запит на доставлення людини. Це не відбувається автоматично, якщо людина просто не уточнила дані, розповів Роман Істомін.

"Загалом, якщо людина просто не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, то в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Тобто повістка видається, а її корінець із підписом громадянина про те, що він отримав повістку, лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи", — сказав речник.

Інформацію про осіб, які не оновили дані, військовослужбовці ТЦК не відправляють до поліції загальним списком: по кожному окремому правопорушенню складається окремий запит, зазначив Роман Істомін.

Якщо під час перевірки військово-облікових документів виявилося, що громадянин не уточнив дані вчасно, йому можуть виписати повістку на прибуття до ТЦК і накласти штраф за порушення правил військового обліку. Тільки у випадку, якщо людина не з'явилася до ТЦК та СП у визначений час і не попередила телефоном про те, що не має можливості прийти через певні поважні обставини, її можуть подати у розшук. При цьому поліція може отримати інформацію вже наступного дня, сказав речник Полтавського обласного ТЦК.

Нагадаємо, 10 листопада Фокус писав про те, чому військовозобов'язані отримують два оповіщення: від "Укрпошти" та від самого ТЦК та що ще потрібно знати про методи вручення повісток в Україні.

Також 8 листопада представник Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький розповідав, як військовозобов'язаному уникнути штрафу та виконати правила військового обліку. Він зазначив, що після отримання повістки поштою громадянин має з'явитися в центрі комплектування протягом 7 (в окремих випадках — 10) днів.