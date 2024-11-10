Повістка від "Укрпошти" та ТЦК: чому військовозобовʼязані отримують два оповіщення

"Укрпошта" розпочала автоматичну розсилку повісток військовозобов'язаним, але вже виникають конфузи — деякі чоловіки, які вже перебувають на обліку, або наразі проходять ВЛК, знов отримують листи від ТЦК з вимогою уточнення даних. Фокус розповідає все що треба знати про "новий" метод вручення повісток.

Після оновлення даних в "Резерв+", киянин Роман Ф. на початку вересня отримав повідомлення на телефон, що на поштовому відділенні його очікує заказаний лист (повістка), а потім ще і в скриньці опинилося сповіщення. Враховуючи стан здоров'ля, чоловік все ще проходить ВЛК.

Мешканець Хмельниччини, отримав свою першу повістку від військкома прямо на дорозі за місяць до двадцятип'ятиріччя. Тоді у ТЦК йому наголосили, що "вже можна починати проходити ВЛК і якраз на день народження — в учебку". Але хлопець доглядає за своєю матір'ю з інвалідністю 2 групи. Наразі він оформлює право на відстрочку.

У цих історіях є дещо спільне — обидва українця пару днів тому знов отримали повістки.

Сусіди Романа Ф. передали йому бланк-повідомлення від "Укрпошти" про надходження заказаного листа від ТЦК. На цей раз жодного сповіщення на телефон. Мало того, що адреса була вказана не правильна, так ще і конверт був відкритим.

Хлопець з Хмельниччини також отримав повістку через пошту, хоча сподівався що це буде відповідь на заяву про відстрочку.

В обидвох листах чоловіків знов просять з'явитися до ТЦК для оновлення даних.

Про можливий колапс з повістками через "Укрпошту" попереджав народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс.

"Коли пошта не буде справлятися з доставкою подібних повісток. Коли доставка або їхня не доставка буде не відповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде, але водночас у неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою", — казав нардеп.

За його словами, через неправильно оформлені повістки поштою можуть виникнути серйозні збої в системі доставки. Якщо людина не проживає за місцем, куди відправили документ про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то це може стати підставою для відкриття кримінального провадження. Це спричинить арешт рахунків або майна навіть у тому разі, якщо громадянин особисто не отримав повістку.

Забрати повістку з пошти за 3 дні: нові правила мобілізації

Згідно з Постановою Кабміна № 1147 від 8 жовтня тепер у військовозобов’язаного є лише 72 години, щоб забрати рекомендований лист з повісткою. В ідеалі схема має виглядає наступним чином. Поштар приносить повістку за адресою, вказаною у рекомендованому листі від ТЦК і вручає особисто в руки військовозобов’язаному. Якщо вдома його немає, поштар інформує адресата про цей лист телефоном, або вкладає в поштову скриньку повідомлення, що у поштовому відділенні на нього чекає лист від ТЦК. Якщо після цього у триденний строк адресат повістку не забере, пошта поверне лист до ТЦК із відміткою про відсутність цієї людини за адресою проживання. А далі людини загрожує штраф.

Але, як показує практика поштарі не дуже і намагаються виконати ці норми. Враховуючи що киянин Роман Ф. постійно перебуває в дома, жодного дзвінка у двері чи на свій телефон він не отримав, ба більше — його повістку вклали у сусідню скриньку.

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко наголошує, що повинна бути дотримана процедура надсилання повістки.

"Повістка повинна бути надіслана рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо ми говоримо про повістку, яка вручається на блокпості, то врученням вважається підпис або відмова від неї. А якщо повістка буде надіслана "Укрпоштою", то врученням вважається квитанція і дата про її надсилання. Якщо особа відмовилася прийняти або не прийшла за цим листом, то повістка повертається до ТЦК і таким чином вважається належно врученою", — сказала Фокусу Аніщенко.

Наразі повістки поштою отримають ті, хто оновив дані — їх найпростіше знайти. Про них уже є найактуальніша інформація, і тому надсилають листи на ті адреси, що були вказані, наприклад, через "Резерв+".

Повістка з QR-кодом: чи дійсний документ

В серпні Кабмін затвердив нову форму повісток. Згідно з постановою, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

У разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

Водночас, у разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Повістка яка прийшла від ТЦК Повістка яку зараз надсилає "Укрпошта" (QR-код відсутній з міркувань приватності) Фото: Фокус

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів Фокусу, що форма повістки затверджена відповідними нормативними документами, але все залежить від виконання закону представниками ТЦК.

"На жаль, ми бачимо, що якщо вони порушують права людини, застосовують силу, забирають чоловіків на вулиці, хоча їм прямо заборонено Конституцією це робити, але вони це роблять, то що таке для них вигадати свою форму повістки? Звичайно, нічого", — сказав Кравець.

Він зауважив, що надалі, коли розглядатимуться якісь адмінпротоколи, то не всі суди звертатимуть увагу на те, що форма повістки була неправильною.

Дві повістки: чому лист вручає ТЦК, а потім його ще раз надсилають поштою

Розглядаючи ситуацію чоловіків описану вище, адвокатка Аніщенко зауважила, що так відбувається через те, що в Україні кількість надісланих та вручених повісток необмежена. Так відправляти повістки дозволено хоч кожного дня. Також причина може бути у відсутності загальної бази в ТЦК.

"Я можу припустити, що коли вручається повістка, наприклад, у магазині, то про це повинні внести якусь інформацію до загальної бази працівників ТЦК. Проте, на жаль, такої бази ще немає, хоча ми вже чули від наших законотворців, що буде в єдиному реєстрі інформація про те, що така повістка була направлена або вручена", — пояснила спеціаліст.

Ба більше, повістка може бути вручена працівником ТЦК з Шевченківського району Києва особі, яка прописана в Дарницькому.

"Шевченківський з Дарницьким не комунікує. І тоді виходить, що Шевченківський викликає до себе по місцю врученню, а Дарницький — за місцем реєстрації перебування військово-облікової справи особи", — розповіла вона.

За словами Аніщенко, в день також може бути направлено дві повістки — з місця реєстрації та по факту вручення чи на роботі.

Повістки, що надсилаються поштою, за інформацією адвокаткі, формуються по декількох принципах. А саме:

перебування особи на обліку, проте не явка до ТЦК для оновлення даних;

не оновлення військового квитка через певний проміжок часу;

подачі роботодавцем звітів до ТЦК про кількість працевлаштованих військовозобовʼязаних, однак неявка чоловік до військкомату за місцем реєстрації.

Проте основний принцип — це указ президента про загальну мобілізацію, підсумувала адвокатка.

Адвокат Ростислав Кравець припускає, що повістки направляються виключно за випадковістю, яка незрозуміла ні тим, хто формує її, ні тим, хто направляє. Він зазначив, що ніхто не контролює цей процес.

"Як зазначала нещодавно Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони, що повістки формують за якимось принципом таргетингової реклами. Тобто особа не розуміється на питанні військового обліку й мобілізації, взагалі не знає, як це працює, і вирішила просто пальцем в небо щось там формувати. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль, такий же фахівець, як і Черногоренко, в галузі військового обліку і мобілізації, заявив, що повістки надсилаються тим, хто не платить податки. Хоча, я думаю, що це не відповідає знову ж таки дійсності", — заявив адвокат.

Особі можуть вручити повістку представники ТЦК, а потім ще й надіслати поштою через неорганізованість та повний безлад, що підтверджується "висловами як премʼєр-міністра, який говорить "повну нісенітницю", так і Черногоренко, яка "фактично демонструє свою повну професійну некомпетентність в цій галузі", додав Кравець.

Нагадаємо, начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко заявив, що за ігнорування повістки, яку надсилають поштою, чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Раніше Коротченко розповів, що повістки поштою надсилають за адресами, відомими ТЦК та СП. Тоді як списки отримувачів формують не військкомати.