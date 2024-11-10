Повестка от "Укрпочты" и ТЦК: почему военнообязанные получают два оповещения

"Укрпочта" начала автоматическую рассылку повесток военнообязанным, но уже возникают конфузы — некоторые мужчины, которые уже состоят на учете, или сейчас проходят ВВК, вновь получают письма от ТЦК с требованием уточнения данных. Фокус рассказывает все что нужно знать о "новом" методе вручения повесток.

После обновления данных в "Резерв+", киевлянин Роман Ф. в начале сентября получил сообщение на телефон, что на почтовом отделении его ожидает заказанное письмо (повестка), а потом еще и в ящике оказалось оповещение. Учитывая состояние здоровья, мужчина все еще проходит ВВК.

Житель Хмельницкой области, получил свою первую повестку от военкома прямо на дороге за месяц до двадцатипятилетия. Тогда в ТЦК ему отметили, что "уже можно начинать проходить ВВК и как раз на день рождения — в учебку". Но парень ухаживает за своей матерью с инвалидностью 2 группы. Сейчас он оформляет право на отсрочку.

В этих историях есть нечто общее — оба украинца пару дней назад вновь получили повестки.

Соседи Романа Ф. передали ему бланк-сообщение от "Укрпочты" о поступлении заказанного письма от ТЦК. На этот раз ни одного оповещения на телефон. Мало того, что адрес был указан не правильный, так еще и конверт был открытым.

Парень из Хмельницкой области также получил повестку через почту, хотя надеялся что это будет ответ на заявление об отсрочке.

В обоих письмах мужчин вновь просят явиться в ТЦК для обновления данных.

О возможном коллапсе с повестками через "Укрпочту" предупреждал народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис.

"Когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток. Когда доставка или их не доставка будет не соответствующим образом оформлена, о чем лицо даже и знать не будет, но в то же время у него возникнут соответствующие обязательства перед государством", — говорил нардеп.

По его словам, из-за неправильно оформленных повесток по почте могут возникнуть серьезные сбои в системе доставки. Если человек не проживает по месту, куда отправили документ о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то это может стать основанием для открытия уголовного производства. Это повлечет за собой арест счетов или имущества даже в том случае, если гражданин лично не получил повестку.

Забрать повестку с почты за 3 дня: новые правила мобилизации

Согласно Постановлению Кабмина № 1147 от 8 октября теперь у военнообязанного есть только 72 часа, чтобы забрать заказное письмо с повесткой. В идеале схема должна выглядеть следующим образом. Почтальон приносит повестку по адресу, указанному в заказном письме от ТЦК и вручает лично в руки военнообязанному. Если дома его нет, почтальон информирует адресата об этом письме по телефону, или вкладывает в почтовый ящик сообщение, что в почтовом отделении его ждет письмо от ТЦК. Если после этого в трехдневный срок адресат повестку не заберет, почта вернет письмо в ТЦК с отметкой об отсутствии этого человека по адресу проживания. А дальше человеку грозит штраф.

Но, как показывает практика почтальоны не очень и пытаются выполнить эти нормы. Учитывая что киевлянин Роман Ф. постоянно находится дома, ни одного звонка в дверь или на свой телефон он не получил, более того — его повестку вложили в соседний ящик.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отмечает, что должна быть соблюдена процедура отправки повестки.

"Повестка должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении. Если мы говорим о повестке, которая вручается на блокпосте, то вручением считается подпись или отказ от нее. А если повестка будет отправлена "Укрпочтой", то вручением считается квитанция и дата о ее отправке. Если лицо отказалось принять или не пришло за этим письмом, то повестка возвращается в ТЦК и таким образом считается надлежащим образом врученной", — сказала Фокусу Анищенко.

Сейчас повестки по почте получат те, кто обновил данные — их проще всего найти. О них уже есть актуальная информация, и поэтому присылают письма на те адреса, которые были указаны, например, через "Резерв+".

Повестка с QR-кодом: действителен ли документ

В августе Кабмин утвердил новую форму повесток. Согласно постановлению, повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

В случае оформления повестки на бланке руководитель ТЦК удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью.

В то же время, в случае формирования повестки с помощью Единого государственного реестра призывников руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Повестка, которая пришла от ТЦК Повестка которую сейчас присылает "Укрпочта" (QR-код отсутствует из соображений приватности) Фото: Фокус

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что форма повестки утверждена соответствующими нормативными документами, но все зависит от выполнения закона представителями ТЦК.

"К сожалению, мы видим, что если они нарушают права человека, применяют силу, забирают мужчин на улице, хотя им прямо запрещено Конституцией это делать, но они это делают, то что такое для них придумать свою форму повестки? Конечно, ничего", — сказал Кравец.

Он отметил, что в дальнейшем, когда будут рассматриваться какие-то админпротоколы, то не все суды будут обращать внимание на то, что форма повестки была неправильной.

Две повестки: почему письмо вручает ТЦК, а потом его еще раз отправляют по почте

Рассматривая ситуацию мужчин описанную выше, адвокат Анищенко отметила, что так происходит из-за того, что в Украине количество отправленных и врученных повесток неограниченно. Так отправлять повестки разрешено хоть каждый день. Также причина может быть в отсутствии общей базы в ТЦК.

"Я могу предположить, что когда вручается повестка, например, в магазине, то об этом должны внести какую-то информацию в общую базу работников ТЦК. Однако, к сожалению, такой базы еще нет, хотя мы уже слышали от наших законодателей, что будет в едином реестре информация о том, что такая повестка была направлена или вручена", — пояснила специалист.

Более того, повестка может быть вручена работником ТЦК из Шевченковского района Киева лицу, которое прописано в Дарницком.

"Шевченковский с Дарницким не коммуницирует. И тогда получается, что Шевченковский вызывает к себе по месту вручения, а Дарницкий — по месту регистрации пребывания военно-учетного дела лица", — рассказала она.

По словам Анищенко, в день также может быть направлено две повестки — с места регистрации и по факту вручения или на работе.

Повестки, направляемые по почте, по информации адвокатки, формируются по нескольким принципам. А именно:

пребывание лица на учете, однако не явка в ТЦК для обновления данных;

не обновление военного билета через определенный промежуток времени;

подачи работодателем отчетов в ТЦК о количестве трудоустроенных военнообязанных, однако неявка человека в военкомат по месту регистрации.

Однако основной принцип — это указ президента о всеобщей мобилизации, подытожила адвокат.

Адвокат Ростислав Кравец предполагает, что повестки направляются исключительно по случайности, которая непонятна ни тем, кто формирует ее, ни тем, кто направляет. Он отметил, что никто не контролирует этот процесс.

"Как отмечала недавно Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны, что повестки формируют по какому-то принципу таргетинговой рекламы. То есть лицо не разбирается в вопросе воинского учета и мобилизации, вообще не знает, как это работает, и решила просто пальцем в небо что-то там формировать. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль, такой же специалист, как и Черногоренко, в области воинского учета и мобилизации, заявил, что повестки присылаются тем, кто не платит налоги. Хотя, я думаю, что это не соответствует опять же действительности", — заявил адвокат.

Лицу могут вручить повестку представители ТЦК, а потом еще и отправить по почте из-за неорганизованности и полного беспорядка, что подтверждается "высказываниями как премьер-министра, который говорит "полную чушь", так и Черногоренко, которая "фактически демонстрирует свою полную профессиональную некомпетентность в этой области", добавил Кравец.

Напомним, начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко заявил, что за игнорирование повестки, которую присылают по почте, мужчину могут привлечь к административной ответственности.

Ранее Коротченко рассказал, что повестки по почте присылают по адресам, известным ТЦК и СП. Тогда как списки получателей формируют не военкоматы.