Мобилизация 2024: в ТЦК рассказали, как выбирают, кому прислать повестку по почте (видео)

Игнорирование отправленных "Укрпочтой" повесток ведет к административной ответственности. В военкомате предупредили, что получают такие вызовы в ТЦК не только нарушители, которые не обновили свои данные.

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Украинцам начали присылать повестки с помощью "Укрпочты". Оповещения приходят по адресам, известным военкоматам, а за неявку предусмотрено наказание. Подробнее о процедуре 21 октября в эфире телемарафона рассказал начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко.

Олег Коротченко об отправке повесток по почте — с 0:38

Мобилизация в Украине: кто решает, кому отправят повестку

Коротченко объяснил, что списки формируют не ТЦК.

"Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть, конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберіг" кто будет подлежать оповещению", — уточнил он.

По его словам, военкоматы работают уже на непосредственном уровне выполнения.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью, и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", — рассказал представитель ТЦК.

Кто получает повестки по почте

Сейчас через "Укрпочту" присылают повестки как украинцам, которые обновили свои военно-учетные данные, так и тем, кто не являлся в ТЦК. Коротченко отметил, что ТЦК должен вручить повестку и проконтролировать, чтобы военнообязанный за ней явился.

Процедура мобилизации в Украине

"По прибытии проводится изучение каждого военнообязанного относительно степени пригодности, например, он отправляется на ВВК. Если он имеет отсрочку или основания на отсрочку, то в порядке постановления Кабмина № 560 запускается другая процедура. Далее проводится изучение профессионально-деловых качеств каждого военнообязанного с целью определения наилучшего его использования в ВСУ, если он подлежит, конечно, призыву", — объяснил представитель ТЦК.

По результатам этих мероприятий формируются команды на отправку, а кто-то подписывает контракт.

Пришла повестка по почте: что делать

Коротченко посоветовал не бояться. Он пояснил, что военнообязанный должен явиться в ТЦК, в котором стоит на учете, со своими документами.

В повестке определены сроки, в которые нужно прийти. Согласно решению Кабмина, на это есть 7 дней. Уважительные причины для неявки также четко определены законом. В противном случае военнообязанного ждет административная ответственность.

Напомним, руководитель сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало объяснил, как наказывают военнообязанных, которые проигнорировали отправленные по почте повестки.

Юрист Дмитрий Франчук дал советы военнообязанным, как избежать проблем при встрече с работниками ТЦК.