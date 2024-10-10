Повестки по почте: что грозит мужчинам, которые не явились в ТЦК после получения вызова

Человек будет считаться оповещенным, даже если он не обновил свои учетные данные по месту жительства. Если гражданин не пришел в ТЦК после получения повестки, ему грозит штраф от 17000 до 25500 грн.

Related video

Сейчас в Украине существует несколько видов оповещения военнообязанных граждан с помощью почтовой связи. Об этом "Главреду" рассказал руководитель сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

Военнообязанный считается оповещенным, если повестка вручена в день получения почтового отправления лицом, что подтверждается информацией от почтового оператора, или в день проставления почтового сообщения отметки об отказе от получения или непроживания по месту, которое было указано в "Резерв +".

Таким образом, отметил представитель ТЦК, человек будет считаться надлежащим образом оповещенным даже если он не обновил свои учетные данные о месте жительства, а повестка была направлена на адрес, по которому военнообязанный проживает.

Если военнообязанный гражданин не пришел в ТЦК после получения повестки, таким образом нарушив законодательство об обороне и мобилизационной подготовке в особый период, то он может получить штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25500 грн.

Если человек был должным образом оповещен и поступила информация, что он не проживает по адресу, или если повестка была вручена, а человек не появился в ТЦК, во всех этих случаях формируются материалы для его розыска, отметил Монукало, добавив, что в рамках административного задержания предусматривается даже одевание наручников.

После задержания военнообязанного, независимо от того, где он был подан в розыск, его доставляют в ближайший ТЦК, где начальником территориального центра комплектования составляется протокол об административном правонарушении в соответствии со степенью вины.

Напомним, Минобороны сформировало и отправило 70 тысяч повесток "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан о вызовах в ТЦК и СП.

Сергей Монукало рассказывал, что военнообязанных граждан Украины, которые до 16 июля не обновили свои военно-учетные данные, разыскивают представители "военкоматов", а в некоторых случаях и Национальная полиция.