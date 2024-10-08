"С помощью Укрпочты": в ТЦК рассказали, как разыскивают граждан без обновленных данных

По словам начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК Сергея Монукала, в тех случаях, когда военнообязанный обновил данные, но указал недействительный адрес проживания, пригодится система "Оберіг".

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Военнообязанных граждан Украины, которые до 16 июля не обновили свои военно-учетные данные, разыскивают представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а в некоторых случаях и Национальная полиция. Об этом в интервью "Главреду" сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК Сергей Монукал.

"Подавляющее большинство из них ищут с помощью Укрпочты или адресного оповещения. По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описанием вложения", — сказал Монукал.

Он пояснил, что повестка без описи, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является надлежащим образом врученной — только почтовым вложением или лично в руки. Так же, лицо не считается надлежащим образом оповещенным, если повестку взяли родственники этого лица или если эти же родственники заявили, что лицо не проживает по месту жительства.

"После того, как поступает сообщение, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск", — отметил Монукал.

Он уточнил, что такие военнообязанные граждане вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, в отношении которых открываются соответствующие производства.

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК также рассказал, каким образом разыскивают тех, кто указал недействительный адрес проживания.

"Система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе те, которые показывают, где человек получает денежное обеспечение, заработную плату. Тогда проводится оповещение через предприятие — выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением на это предприятие. И уже тогда руководитель предприятия в трехдневный срок издает приказ об оповещении и знакомит с ним", — пояснил Монугал.

Он отметил, что в случаях, когда человек отказывается от повестки, то работодатель должен сообщить об этом в органы Национальной полиции.

"За отказ Национальная полиция имеет право осуществить административное задержание и доставку в соответствующий ТЦК для прохождения ВВК", — подытожил Монугал.

Напомним, 7 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ввести "заочные" штрафы за отказ от вызова ТЦК.

Постановлением от 1 октября Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке.