Нардепы предлагают 50% скидки на штраф за несвоевременное обновление данных: как ею воспользоваться

По мнению народных депутатов, которые инициировали изменения в законодательство, уменьшение размера штрафа будет стимулировать военнообязанных обновлять свои данные, а также будет способствовать наполнению государственного бюджета деньгами.

Related video

В Верховной Раде предлагают предоставить скидку в 50% для военнообязанных, которые не вовремя обновили свои данные, но самостоятельно инициируют наложение на себя штрафа за это. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №12093.

Авторы документа предлагают оплатить 8500 грн гражданам Украины, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года — предусмотренного законодательством срока для обновления данных. Однако сделать это можно будет только при условии, если гражданин самостоятельно обратится в органы ТЦК и добровольно оплатит эти 8500 грн через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.

По мнению авторов законопроекта, это также будет стимулировать военнообязанных осуществлять уточнение данных через приложение "Резерв+".

"Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране. Ключевая проблема, которую предлагается решить — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50 % от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", — говорится в пояснительной записке.

Народные депутаты напомнили, что сейчас размер штрафа за несвоевременное обновление данных составляет от 17 000 грн до 25 500 грн. По подсчетам парламентариев, более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои данные или не сделали этого в указанный законодательством срок.

"Предложенные проектом изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста", — говорится в материале.

Процедура уплаты штрафа "со скидкой"

Для того, чтобы иметь возможность оплатить только половину от возможного штрафа за несвоевременное обновление данных, лицо, не позднее дня рассмотрения дела о таком административном правонарушении, может обратиться в ТЦК, в котором оно состоит на учете, с заявлением, в котором оно отмечает, что не отрицает допущенное нарушение и согласна на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие.

Указанное заявление может быть подано лицом, привлекаемым к административной ответственности лично в письменной форме или через "Резерв+".

В постановлении о наложении административного взыскания руководитель ТЦК определяет размер штрафа на уровне минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (частью статьи) настоящего Кодекса за совершение такого правонарушения.

Если в течение 10 календарных дней со дня вступления такого постановления в законную силу оплатила не менее 50% размера штрафа по постановлению о наложении административного взыскания, такое постановление считается выполненным.

"По мнению депутатов, через поступление административных штрафов, уплаченных в добровольном порядке, будет осуществляться наполнение бюджета, а также будет способствовать наполнению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" актуальной информацией", — подытожили журналисты "Судебно-юридической газеты".

Напомним, 1 октября Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные.

4 октября чрезвычайный полномочный посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст.