Нардепи пропонують 50% знижки на штраф за невчасне оновлення даних: як нею скористатись

На думку народних депутатів, які ініціювали зміни до законодавства, зменшення розміру штрафу стимулюватиме військовозобов'язаних оновлювати свої дані, а також сприятиме наповненню державного бюджету грошима.

Related video

У Верховній Раді пропонують надати знижку у 50% для військовозобов'язаних, які невчасно оновили свої дані, але самостійно ініціюють накладення на себе штрафу за це. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №12093.

Автори документа пропонують сплатити 8 500 грн громадянам України, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року — передбаченого законодавством терміну для оновлення даних. Проте зробити це можна буде лише за умови, якщо громадянин самостійно звернеться до органів ТЦК та добровільно сплатить ці 8 500 грн через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.

На думку авторів законопроєкту, це також стимулюватиме військовозобов’язаних здійснювати уточнення даних через застосунок "Резерв+".

"Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні. Ключова проблема, яку пропонується розв’язати — надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру", — йдеться у пояснювальній записці.

Народні депутати нагадали, що зараз розмір штрафу за несвоєчасне оновлення даних становить від 17 000 грн до 25 500 грн. За підрахунками парламентарів, понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін.

"Запропоновані проєктом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8 500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста", — йдеться у матеріалі.

Процедура сплати штрафу "зі знижкою"

Для того, щоб мати можливість сплатити лише половину від можливого штрафу за несвоєчасне оновлення даних, особа, не пізніше дня розгляду справи про таке адміністративне правопорушення, може звернутися до ТЦК, в якому вона перебуває на обліку, із заявою, в якій вона зазначає що не заперечує допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Зазначена заява може бути подана особою, яка притягається до адміністративної відповідальності особисто в письмовій формі або через "Резерв+".

У постанові про накладення адміністративного стягнення керівник ТЦК визначає розмір штрафу на рівні мінімального розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (частиною статті) цього Кодексу за вчинення такого правопорушення.

Якщо упродовж 10 календарних днів з дня набрання такою постановою законної сили сплатила не менше, ніж 50% розміру штрафу за постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова вважається виконаною.

"На думку депутатів, через надходження адміністративних штрафів, сплачених в добровільному порядку, буде здійснюватися наповнення бюджету, а також буде сприяти наповненню Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" актуальною інформацією", — підсумували журналісти "Судово-юридичної газети".

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані.

4 жовтня надзвичайний повноважний посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік.