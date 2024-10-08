"За допомогою Укрпошти": в ТЦК розповіли, як розшукують громадян без оновлених даних

За словами начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергія Монукала, у тих випадках, коли військовозобов'язаний оновив дані, але вказав недійсну адресу проживання, в нагоді стає система "Оберіг".

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Військовозобов'язаних громадян України, які до 16 липня не оновили свої військово-облікові дані, розшукують представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а в деяких випадках і Національна поліція. Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукал.

"Переважну більшість з них шукають за допомогою Укрпошти або адресного оповіщення. За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення", — сказав Монукал.

Він пояснив, що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку, не є належним чином врученою — тільки поштовим вкладенням або особисто в руки. Так само особа не вважається належним чином оповіщеною, якщо повістку взяли родичі цієї особи або якщо ці ж родичі заявили, що особа не проживає за місцем проживання.

"Після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцем проживання, на підставі цього матеріалу формується запит до Національної поліції про подання в розшук", — зазначив Монукал.

Він уточнив, що такі військовозобов'язані громадяни вносяться до бази як порушники правил військового обліку, стосовно яких відкриваються відповідні провадження.

Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК також розповів, як розшукують тих, хто вказав недійсну адресу проживання.

"Система "Оберіг" дозволяє об'єднувати декілька реєстрів, в тому числі ті, які показують, де людина отримує грошове забезпечення, заробітну плату. Тоді проводиться оповіщення через підприємство — видається розпорядження, яке направляється терміновим оповіщення на це підприємство. І вже тоді керівник підприємства у триденний термін видає наказ про оповіщення та ознайомлює з ним", — пояснив Монугал.

Він наголосив, що у випадках, коли людина відмовляється від повістки, то роботодавець повинен повідомити про це в органи Національної поліції.

"За відмову Національна поліція має право здійснити адміністративне затримання та доставку до відповідного ТЦК для проходження ВЛК", — підсумував Монугал.

Нагадаємо, 7 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують запровадити "заочні" штрафи за відмову від виклику ТЦК.

Постановою від 1 жовтня Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою.