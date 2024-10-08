30 днів на сплату: нардепи пропонують запровадити "заочні" штрафи за відмову від виклику ТЦК

У разі ухвалення законопроєкту суди будуть зобов'язані приймати виписки з реєстру "Оберіг" про не оновлення чи несвоєчасне оновлення даних як доказів у судовому засіданні.

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Народні депутати пропонують надати можливість територіальним центрам комплектування і соціальної підтримки накладати "заочні" штрафи без складання протоколу у випадках, коли виклик громадянина до ТЦК повернуто з відмітками про невручення чи відмову в отриманні. Про це йдеться у тексті законопроєкту №12093.

Законодавці пропонують доповнити частину 5 ст. 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення таким чином, щоб повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні стало підставою для того, аби не складати протокол.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні" — йдеться у тексті законопроєкту.

Як зазначили експерти "Судово-юридичної газети", якщо ці зміни до законодавства ухвалять, то після повернення виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф.

Крім того, законопроєкт передбачає обов'язкове врахування виписки з реєстру "Оберіг" про не оновлення чи несвоєчасне оновлення даних як доказу у судовому засіданні, оскільки раніше суди подекуди не приймали такі виписки.

Також документ передбачає, що справи про відповідні адміністративні правопорушення можуть розглядати як за місцем перебування на військовому обліку особи, так і за місцем їх виявлення.

На сплату зокрема і "заочного" штрафу громадянину надаватиметься 30 днів з дня набрання чинності постановою. Якщо за цей час штраф не сплачений, то така постанова підлягає примусовому виконанню.

"Тобто, постанова ТЦК буде направлятися виконавцю, який зможе відразу відкрити виконавче провадження, арештувати рахунки ухилянта та здійснити інші дії щодо забезпечення стягнення", — зазначили у "Судово-юридичній газеті".

Нагадаємо, 7 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують надати 50% знижки на штраф для осіб, які невчасно оновили дані.

4 жовтня надзвичайний повноважний посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік.