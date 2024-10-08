30 дней на уплату: нардепы предлагают ввести "заочные" штрафы за отказ от вызова ТЦК

В случае принятия законопроекта суды будут обязаны принимать выписки из реестра "Оберіг" о не обновлении или несвоевременном обновлении данных в качестве доказательств в судебном заседании.

Related video

Народные депутаты предлагают предоставить возможность территориальным центрам комплектования и социальной поддержки накладывать "заочные" штрафы без составления протокола в случаях, когда вызов гражданина в ТЦК возвращен с отметками о невручении или отказе в получении. Об этом говорится в тексте законопроекта №12093.

Законодатели предлагают дополнить часть 5 ст. 258 Кодекса Украины об административных правонарушениях таким образом, чтобы возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении стало основанием для того, чтобы не составлять протокол.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", — говорится в тексте законопроекта.

Как отметили эксперты "Судебно-юридической газеты", если эти изменения в законодательство примут, то после возвращения вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательный учет выписки из реестра "Оберіг" о не обновлении или несвоевременном обновлении данных как доказательства в судебном заседании, поскольку ранее суды иногда не принимали такие выписки.

Также документ предусматривает, что дела о соответствующих административных правонарушениях могут рассматривать как по месту пребывания на воинском учете лица, так и по месту их обнаружения.

На уплату в том числе и "заочного" штрафа гражданину будет предоставляться 30 дней со дня вступления в силу постановления. Если за это время штраф не уплачен, то такое постановление подлежит принудительному исполнению.

"То есть, постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета уклониста и осуществить другие действия по обеспечению взыскания", — отметили в "Судебно-юридической газете".

Напомним, 7 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают предоставить 50% скидки на штраф для лиц, которые не вовремя обновили данные.

4 октября чрезвычайный полномочный посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст.