Повістки поштою: що загрожує чоловікам, які не з'явилися у ТЦК після отримання виклику

Людина буде вважатися оповіщеною, навіть коли вона не оновила свої облікові дані щодо місця проживання. Якщо громадянин не прийшов у ТЦК після отримання повістки, йому загрожує штраф від 17000 до 25500 грн.

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Наразі в Україні існує декілька видів оповіщення військовозобов'язаних громадян за допомогою поштового зв'язку. Про це "Главреду" розповів керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало.

Військовозобов'язаний вважається оповіщеним, якщо повістка вручена в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується інформацію від поштового оператора, або в день проставлення поштового повідомлення відмітки про відмову від отримання чи непроживання за місцем, яке було вказане у "Резерв+".

Таким чином, наголосив представник ТЦК, людина буде вважатися належно оповіщеною навіть, якщо вона не оновила свої облікові дані щодо місця проживання, а повістка була направлена на адресу, за якою військовозобовʼязаний проживає.

Якщо військовозобов'язаний громадянин не прийшов у ТЦК після отримання повістки, таким чином порушивши законодавство про оборону та мобілізаційну підготовку в особливий період, то він може отримати штраф від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 25500 грн.

Якщо людина була належним чином оповіщена і надійшла інформація, що вона не проживає за адресою, чи якщо повістка була вручена, а людина не з'явилась у ТЦК, в усіх цих випадках формуються матеріали для її розшуку, наголосив Монукало, додавши, що в рамках адміністративного затримання передбачається навіть одягання кайданок.

Після затримання військовозобов'язаного, незалежно від того, де він був поданий у розшук, його доставляють до найближчого ТЦК, де начальником територіального центру комплектування складається протокол про адміністративне правопорушення у відповідності до ступеня провини.

Нагадаємо, Міноборони сформувало та відправило 70 тисяч повісток "Укрпошті" для оповіщення військовозобовʼязаних громадян про виклики до ТЦК та СП.

Сергій Монукало розповідав, що військовозобов'язаних громадян України, які до 16 липня не оновили свої військово-облікові дані, розшукують представники "військкоматів", а в деяких випадках і Національна поліція.