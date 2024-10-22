Мобілізація 2024: у ТЦК розповіли, як обирають, кому надіслати повістку поштою (відео)

Ігнорування відправлених "Укрпоштою" повісток веде до адміністративної відповідальності. У військкоматі попередили, що отримують такі виклики до ТЦК не лише порушники, які не оновили свої дані.

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Українцям почали надсилати повістки за допомогою "Укрпошти". Сповіщення приходять за адресами, відомими військкоматам, а за неявку передбачене покарання. Детальніше про процедуру 21 жовтня в ефірі телемарафону розповів начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко.

Олег Коротченко про надсилання повісток поштою — з 0:38

Мобілізація в Україні: хто вирішує, кому відправлять повістку

Коротченко пояснив, що списки формують не ТЦК.

"Певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативою Міністерства оборони. Тобто, конкретно вони обирають за допомогою засобів системи "Оберіг" хто буде підлягати оповіщенню", — уточнив він.

З його слів, військкомати працюють вже на безпосередньому рівні виконання.

"До нашої компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки. Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом, і тоді вже вони відправляються до адресата певним ланцюгом", — розповів представник ТЦК.

Хто отримує повістки поштою

Нині через "Укрпошту" надсилають повістки як українцям, які оновили свої військово-облікові дані, так і тим, хто не з’являвся до ТЦК. Коротченко наголосив, що ТЦК має вручити повістку та проконтролювати, щоб військовозобов’язаний за нею з’явився.

Процедура мобілізації в Україні

"Після прибуття проводиться вивчення кожного військовозобов'язаного щодо ступеня придатності, наприклад, він відправляється на ВЛК. Якщо він має відстрочку або підстави на відстрочку, то в порядку постанови Кабміну № 560 запускається інша процедура. Далі проводиться вивчення професійно-ділових якостей кожного військовозобов'язаного з метою визначення найкращого його використання у ЗСУ, якщо він підлягає, звичайно, призову", — пояснив представник ТЦК.

За результатами цих заходів формуються команди на відправлення, а хтось підписує контракт.

Прийшла повістка поштою: що робити

Коротченко порадив не боятися. Він пояснив, що військовозобов’язаний має з’явитись у ТЦК, в якому стоїть на обліку, зі своїми документами.

У повістці визначені строки, в які потрібно прийти. Відповідно до рішення Кабміну, на це є 7 днів. Поважні причини для неявки також чітко визначені законом. В іншому разі на військовозобов’язаного чекає адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало пояснив, як карають військовозобов’язаних, які проігнорували відправлені поштою повістки.

Юрист Дмитро Франчук дав поради військовозобов’язаним, як уникнути проблем при зустрічі з працівниками ТЦК.