Що не можна робити військовозобов'язаному, якщо зупинили представники ТЦК: поради юриста

За словами юриста Дмитра Франчука, не можна ігнорувати представників ТЦК, а також необхідно перевіряти документи перед підписанням, уникати провокацій і знати свої права в разі неправомірних дій.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, в Україні запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. У цей час військовозобов'язані чоловіки отримують повістки і важливо знати, як правильно діяти під час контакту з представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). Юрист Дмитро Франчук розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" основні правила поведінки в такій ситуації, щоб уникнути проблем.

Важливо

Мобілізація в Україні: яке покарання загрожує за ігнорування повістки

Ігнорування військкомів

Перше, на що звертає увагу експерт, — не можна ігнорувати представників ТЦК або уникати спілкування з ними. Спроби "піти" від взаємодії можуть призвести до серйозних правових наслідків. Це може спричинити звинувачення в ухиленні від військової служби, що загрожує покаранням.

Не підписуйте документи без перевірки

Франчук наголошує, якщо вам видають повістку, у жодному разі не підписуйте її без попередньої перевірки. Важливо переконатися, що всі дані в повістці заповнені коректно. У разі сумнівів краще відмовитися від підпису і звернутися за консультацією до юриста для роз'яснення ситуації.

Уникайте провокацій

Під час контакту з представниками ТЦК слід зберігати спокій і не реагувати на можливі провокації. Агресивна поведінка або спротив можуть бути використані проти вас і призвести до додаткових проблем. Ввічливість і стриманість — ваші головні союзники в такій ситуації.

Права на свободу пересування

Юрист нагадує, що представники ТЦК не мають права затримувати громадян без законних підстав. Якщо вас утримують проти вашої волі без відповідних повноважень, це може бути розцінено як порушення ваших прав. У таких випадках варто зафіксувати інцидент і звернутися до правоохоронних органів.

Протиправні дії можна оскаржити

Будь-які випадки тиску, примусу або погроз із боку представників ТЦК є незаконними.

"Якщо дії представників ТЦК виходять за межі їхніх повноважень, їх можна оскаржити в суді або подати скаргу до правоохоронних органів", — розповів юрист Дмитро Франчук.

Нагадаємо, сухопутні війська ЗСУ раніше нагадали про покарання для працівників ЗМІ та блогерів, які поширюють "спекулятивні матеріали" про дії ТЦК. Журналісти та блогери можуть стати фігурантами кримінальних справ за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ.