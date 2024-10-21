Мобілізація в Україні: яке покарання загрожує за ігнорування повістки

Порушникам мобілізаційного законодавства загрожує адміністративна відповідальність. Адвокат Микола Онисковець пояснив, чому не вдасться проігнорувати повістку.

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В Україні триває загальна мобілізація та запроваджено воєнний стан. Під час цього періоду військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Адвокат Микола Онисковець, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "АКТ" і керівник практики військового права, розповів "УНІАН", які наслідки очікують на тих, хто ігнорує повістки.

Згідно зі статтею 210-1 КУпАП, за порушення законодавства про мобілізацію передбачено адміністративну відповідальність. Ігнорування повістки під час воєнного стану карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. У воєнний час представникам територіальних центрів комплектування (ТЦК) не обов'язково складати протокол — вони можуть заочно винести постанову, яку зобов'язані надіслати порушнику.

Громадянин має вибір: або сплатити штраф, або оскаржити постанову. Якщо штраф не буде сплачено або оскаржено, справа передається до виконавчої служби, яка може накласти арешт на рахунки або майно, нагадав Онисковець.

Окрім штрафу, за ігнорування повістки передбачені інші заходи впливу, зазначені у статті 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", додав адвокат. Якщо громадянин не з’являється за повісткою, керівник ТЦК може звернутися до поліції, щоб затримати особу та доставити її до центру комплектування. У разі, якщо поліція не зможе затримати порушника, вони нададуть письмову відповідь про неможливість виконання затримання.

ТЦК має право надіслати вимогу, яка також вважається врученим документом навіть у разі, якщо людина не отримає або відмовиться від листа.

Якщо після цього особа не виконає свого обов’язку, ТЦК може звернутися до суду з вимогою тимчасово обмежити право керування транспортним засобом для порушника.

Нагадаємо, 18 жовтня адвокат Дмитро Кушнаренко заявив, що в Україні стало неможливо довести, що військовозобов'язаний неналежним чином отримав повістку.

20 жовтня нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко повідомив, що користувачів і адміністраторів Telеgram-каналів, які повідомляють про місця роботи співробітників ТЦК і поліції, будуть притягати до відповідальності.