"Зараз довести, що ти неналежним чином отримав повістку, неможливо", — юрист

Останніми змінами, внесеними Кабміном, корективи полягають у тому, що повістка тепер вважається належним чином врученою в будь-якому випадку, пояснює адвокат.

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Зараз законодавством так визначено, що повістка тепер вважається належним чином врученою в будь-якому випадку, тому довести зворотнє дуже важко. Про в коментарі "Еспресо" сказав адвокат Дмитро Кушнаренко Адвокатського об'єднання "Актум".

За його словами, відповідальність не настає за неотримання повістки або за відмову від її отримання. Вона настає саме за порушення вимог мобілізаційного законодавства, якими передбачено, що військовозобов'язаний повинен прибути за повісткою.

"Останніми змінами, внесеними Кабміном, корективи полягають у тому, що повістка тепер вважається належним чином врученою в будь-якому випадку. Це стосується випадків, коли особа отримала SMS-сповіщення від оператора поштового зв'язку або відмовилась від отримання повістки, або навіть якщо вона відсутня за адресою, вказаною на конверті", — пояснив адвокат.

Він наголошує, що відповідальність громадянина перед законом настає саме у випадку неприбуття військовозобов'язаного до ТЦК.

"Слід розуміти, що через 3 дні людина вважається належним чином повідомленою, і з цього моменту в неї виникає обов'язок з'явитися до ТЦК впродовж 7 днів. Таким чином, зараз довести, що ти неналежним чином отримав повістку, не знав про неї або ще щось, фактично стало неможливо", — пояснив Дмитро Кушнаренко.

Нагадаємо, що 12 жовтня повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. У них він прирівняв час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. У військовозобов'язаних є 3 дні, щоб забрати свою повістку з пошти, інакше на них очікує постанова і штраф від 17 до 35 тисяч гривень.