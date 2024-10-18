"Сейчас доказать, что ты ненадлежащим образом получил повестку, невозможно", — юрист

Последними изменениями, внесенными Кабмином, коррективы заключаются в том, что повестка теперь считается надлежащим образом врученной в любом случае, объясняет адвокат.

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Сейчас законодательством так определено, что повестка теперь считается надлежащим образом врученной в любом случае, поэтому доказать обратное очень трудно. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал адвокат Дмитрий Кушнаренко Адвокатского объединения "Актум".

По его словам, ответственность не наступает за неполучение повестки или за отказ от ее получения. Она наступает именно за нарушение требований мобилизационного законодательства, которыми предусмотрено, что военнообязанный должен прибыть по повестке.

"Последними изменениями, внесенными Кабмином, коррективы заключаются в том, что повестка теперь считается надлежащим образом врученной в любом случае. Это касается случаев, когда лицо получило SMS-уведомление от оператора почтовой связи или отказалось от получения повестки, или даже если оно отсутствует по адресу, указанному на конверте", — пояснил адвокат.

Он отмечает, что ответственность гражданина перед законом наступает именно в случае неприбытия военнообязанного в ТЦК.

"Следует понимать, что через 3 дня человек считается надлежащим образом уведомленным, и с этого момента у него возникает обязанность явиться в ТЦК в течение 7 дней. Таким образом, сейчас доказать, что ты ненадлежащим образом получил повестку, не знал о ней или еще что-то, фактически стало невозможно", — пояснил Дмитрий Кушнаренко.

Напомним, что 12 октября сообщалось, что Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. В них он приравнял время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам. У военнообязанных есть 3 дня, чтобы забрать свою повестку с почты, иначе их ожидает постановление и штраф от 17 до 35 тысяч гривен.