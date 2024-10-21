Что нельзя делать военнообязанному, если остановили представители ТЦК: советы юриста

По словам юриста Дмитрия Франчука, нельзя игнорировать представителей ТЦК, а также необходимо проверять документы перед подписанием, избегать провокаций и знать свои права в случае неправомерных действий.

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В связи с полномасштабным вторжением России, в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. В это время военнообязанные мужчины получают повестки, и важно знать, как правильно действовать при взаимодействии с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК). Юрист Дмитрий Франчук рассказал в интервью "РБК-Украина" основные правила поведения в такой ситуации, чтобы избежать проблем.

Важно

Мобилизация в Украине: какое наказание грозит за игнорирование повестки

Игнорирование военкомов

Первое, на что обращает внимание эксперт, — нельзя игнорировать представителей ТЦК или избегать общения с ними. Попытки "уйти" от взаимодействия могут привести к серьезным правовым последствиям. Это может повлечь за собой обвинения в уклонении от воинской службы, что чревато наказанием.

Не подписывайте документы без проверки

Франчук подчеркивает, что если вам выдают повестку, ни в коем случае не подписывайте ее без предварительной проверки. Важно убедиться, что все данные в повестке заполнены корректно. В случае сомнений лучше отказаться от подписи и обратиться за консультацией к юристу для разъяснения ситуации.

Избегайте провокаций

При контакте с представителями ТЦК следует сохранять спокойствие и не реагировать на возможные провокации. Агрессивное поведение или сопротивление могут быть использованы против вас и привести к дополнительным проблемам. Вежливость и сдержанность — ваши главные союзники в такой ситуации.

Права на свободу передвижения

Юрист напоминает, что представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без законных оснований. Если вас удерживают против вашей воли без соответствующих полномочий, это может быть расценено как нарушение ваших прав. В таких случаях стоит зафиксировать инцидент и обратиться в правоохранительные органы.

Противоправные действия можно обжаловать

Любые случаи давления, принуждения или угроз со стороны представителей ТЦК являются незаконными.

"Если действия представителей ТЦК выходят за рамки их полномочий, такие действия можно обжаловать в суде или жалобу в правоохранительные органы", — рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Напомним, сухопутные войска ВСУ ранее напомнили о наказании для работников СМИ и блогеров, которые распространяют "спекулятивные материалы" о действиях ТЦК. Журналисты и блогеры могут стать фигурантами уголовных дел по статье о препятствовании деятельности ВСУ.