Можуть бути наслідки: яка відповідальність очікує за ігнорування повістки поштою, — ТЦК

За інформацією журналістів, військовозобов'язані мають з'явитись до ТЦК протягом семи днів, інакше доведеться сплатити штраф.

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В разі ігнорування повістки, яка прийшла поштою, особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Про це заявив начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко в ефірі телемарафону, пише "Судово-юридична газета".

За інформацією видання, для тих осіб, які не з'являться до територіальних центрів комплектування після отримання повістки поштою, урядом передбачена адміністративна відповідальність. З'явитись вони повинні протягом семи днів або ж у зазначений термін.

"Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності", — уточнив начальник адмінвідділу ТЦК у столиці.

Якщо ж військовозобов'язаний не забере повістку в термін, вона буде вважатися не доставленою. В такому випадку особі загрожуватиме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

За словами Олега Коротченка, процес оповіщення поштою ще не налагоджений через проблеми, які виникають під час тестового режиму, зокрема, з особами, що мають право на відстрочку. Окрім того, механізми автоматичного бронювання і відстрочок ще не запрацювали, що створює складнощі та негативне ставлення до ТЦК. На цей час інструмент повісток поштою не вніс істотних змін у роботу ТЦК та СП.

Нагадаємо, 15 жовтня зазначалось, що в разі несплати штрафу від ТЦК до боржника вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на його кошти та майно. Пізніше, 22 жовтня в ТЦК розповідали, як обирають, кому надіслати повістку поштою.