Когда полиция разыскивает военнообязанных, которые не обновили данные: объяснение ТЦК (видео)

Автоматически гражданина в розыск не подают. В полицию обращаются только тогда, когда человек не явился по повестке, сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Военнообязанному, который не обновил вовремя военно-учетные данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, могут выписать штраф, а в некоторых случаях его как правонарушителя объявляет в розыск Национальная полиция Украины. Подробно о том, как и при каких обстоятельствах человека, который не уточнил данные, разыскивает полиция, объяснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному".

О том, в каких случаях военнообязанного разыскивает полиция — на видео с 04:31.

Правоохранители непосредственно разыскивают и задерживают правонарушителей только после того, как сотрудники ТЦК и СП направляют в полицию запрос на доставку человека. Это не происходит автоматически, если человек просто не уточнил данные, рассказал Роман Истомин.

"В общем, если человек просто не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, то в розыск автоматически его не подают, по крайней мере пока так. Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть направляется запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки — часть, которая остается в ТЦК. То есть повестка выдается, а ее корешок с подписью гражданина о том, что он получил повестку, остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет розыскные мероприятия", — сказал спикер.

Информацию о лицах, которые не обновили данные, военнослужащие ТЦК не отправляют в полицию общим списком: по каждому отдельному правонарушению составляется отдельный запрос, отметил Роман Истомин.

Если во время проверки военно-учетных документов оказалось, что гражданин не уточнил данные вовремя, ему могут выписать повестку на прибытие в ТЦК и наложить штраф за нарушение правил воинского учета. Только в случае, если человек не явился в ТЦК и СП в определенное время и не предупредил по телефону о том, что не имеет возможности прийти из-за определенных уважительных обстоятельств, его могут подать в розыск. При этом полиция может получить информацию уже на следующий день, сказал представитель Полтавского областного ТЦК.

Напомним, 10 ноября Фокус писал о том, почему военнообязанные получают два оповещения: от "Укрпочты" и от самого ТЦК и что еще нужно знать о методах вручения повесток в Украине.

Также 8 ноября представитель Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий рассказывал, как военнообязанному избежать штрафа и выполнить правила воинского учета. Он отметил, что после получения повестки по почте гражданин должен явиться в центр комплектования в течение 7 (в отдельных случаях — 10) дней.