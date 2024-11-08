Мобілізація в Україні: як уникнути штрафу та виконати правила військового обліку

Якщо ТЦК надіслав повістку поштою — у військовозобов'язаного є сім (у деяких випадках 10) днів, щоб з'явитись у військкомат.

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні громадяни повинні завжди мати при собі військово-облікові документи, щоб показати їх працівникам терцентрів комплектування. Крім того, якщо вони отримали повістку, то повинні з'явитись у чітко вказану дату. Затримка дозволяється не більш ніж на сім днів і лише з поважних причин. Про правила, яким слід дотримуватись військовозобов'язаним, представник Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький розповів на сторінці Facebook установи.

Хомицький пояснив, що громадяни повинні виконувати усі вимоги законодавства і лише в цьому випадку їх не оштрафують. Ідеться про низку нормативно-правових актів: правила військового обліку, закон про оборону, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо порушити ці вимоги, то людині можуть вписати штраф у розмірі 17-25,5 тис. грн, наголосив співробітник військкомату.

Мобілізація в Україні та обов'язки військовозобов'язаних

Що потрібно виконувати громадянам, щоб їх не оштрафували на суму від 17 до 25,5 тис. грн:

перебувати на військовому обліку в терцентрі комплектування;

оновити та уточнити військово-облікові дані. Це можна зробити через електронний кабінет (у "Резерв+"), або прийшовши особисто у військкомат;

в умовах воєнного стану завжди мати при собі військово-облікові документи. Крім того, громадяни зобов'язані показувати цей документ на вимогу патруля ТЦК;

з'являтись у військкомат відповідно до дат, вказаних у повістці або мобілізаційному розпорядженні.

Військово-облікові документи — що важливо знати

Військком пояснив, що на сьогодні в Україні можна використовувати і паперові, і електронні військово-облікові документи. Посадовець запевнив, що вони мають однакову законну силу і їх приймають патрулі військкоматів.

Важливе про військові документи:

електронний документ (у тому числі, роздрукований) має таку ж силу, як паперовий;

паперові військові документи видають у ТЦК. Щоб їх отримати, слід особисто прийти до військкомату;

електронні документи генеруються у застосунку "Резерв+" або в "Дії". При цьому створюється спеціальний QR-код і його можна надрукувати і показувати під час перевірок на вулиці;

якщо громадянин загубив або пошкодив військовий документ, він однаково може оновити облікові дані. Для цього слід з'явитись у найближчий терцентр та уточнити, наприклад, адресу проживання, номер телефону, електронну адресу тощо.

Деталі отримання повістки

У дописі військкомату також описується, як потрібно діяти, коли отримав повістку. Серед іншого, розповідається, що робити, якщо через поважні причини не вдалось прийти у ТЦК у встановлені дати.

Важливе про повістки:

повістка вручається працівником ТЦК під час патрулювання (чи за місцем роботи, або за адресою проживання);

повістка може надсилатись поштою на адресу, про яку відомо військкомату. Документ надсилається рекомендованим листом з поміткою "Повістка ТЦК" і його вручають особисто в руки, або людина може його отримати на пошті протягом трьох днів. Після отримання повістки у громадянина є сім днів для появи у ТЦК, якщо він живе в обласному центрі, або 10 днів, якщо живе в іншому населеному пункті;

громадянин зобов'язаний прийти у військкомат у дату, вказану в повістці;

якщо людина не змогла прийти у певну дату, то повинна протягом трьох діб повідомити терцентру про причину відсутності і протягом семи днів все ж з'явитись у ТЦК;

поважні причини для непояви по повістці — це стихійне лихо, хвороба, воєнні дії, смерть близького родича (власного або іншого члена подружжя);

інші причини, які не дали можливості прибути вчасно.

Мобілізація та відстрочка

Військом розповів, що громадянам з відстрочкою слід стежити за двома датами — за терміном надання відстрочки і за терміном продовження воєнного стану та мобілізації. Якщо терміни сплив — відстрочку від призову можна продовжити, якщо на це є підстави. Для цього слід звернутись до ТЦК і подати заяву в електронній або цифровій формі, пояснив Хомицький.

Зазначимо, представник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін нагадав, що деяким громадянам слід обов'язково пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Зокрема, це стосується тих, хто до весни 2024 року мав статус "обмежено придатний", який скасували нардепи.

Нагадуємо, 7 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, яким категоріям українців у першу чергу надсилають повістки під час мобілізації в Україні.