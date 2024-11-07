98% повісток розсилають тим, хто не платить податки і не працює, — Шмигаль

За словами прем'єра, наразі є можливість відстежувати, чи сплатила людина податки. "Оберіг" підтягує всю необхідну інформацію, і при формуванні повістки можна побачити, що людина безробітна.

За останні два місяці 98% повісток розсилали тим людям, які не сплачують податків та не зареєстровані як такі, що працюють. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише "Інтерфакс-Україна".

"Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, — станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр "Оберіг", надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним", — уточнив він.

За словами прем'єра, за цей час тільки 2% повісток було відправлено людям, які працюють. Денис Шмигаль наголосив, що на сьогодні завдяки реєстрам можна відстежувати сплату людиною податків незалежно від того, чи це підприємець, чи найнятий працівник, чи самозайнята особа.

"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", — додав Денис Шмигаль.

Раніше Фокус писав, що особа має з'явитись до органів ТЦК в разі вручення їй повістки. Однак відповідно до чинного законодавства в деяких випадках людину не можуть покарати в разі неявки.

В кінці жовтня проєкт "Слідство. Інфо" зазначало, що правоохоронці довели до судового розгляду майже 60 кримінальних проваджень, відкритих проти адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів та Viber-чатів, які писали про повістки ТЦК. Усі вони отримали вироки, але частина уникне в'язниці, оскільки судді відшукали аргументи для пом'якшення покарання.