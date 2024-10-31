Попереджали про ТЦК та повістки: які вироки отримали українці за протидію мобілізації

Громадян, які у соцмережах намагались зірвати мобілізацію, визнали винними за статтею про перешкоджання роботі Сил оборони, з'ясували журналісти-розслідувачі.

Related video

Правоохоронці довели до судового розгляду майже 60 кримінальних проваджень, відкритих проти адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів та Viber-чатів, які писали про повістки ТЦК. Усі вони отримали вироки, але частина уникне в'язниці, оскільки судді відшукали аргументи для пом'якшення покарання. Про те, як судять українців за повідомлення про повістки і зрив мобілізації ідеться у розслідування проєкту "Слідство. Інфо".

Журналісти проаналізували Реєстр судових рішень і відшукали справи громадян, які повідомляли у соцмережах про те, де перебувають патрулі терцентрів комплектування і де вручають повістки. З'ясувалося, що протягом майже трьох років війни таких вироків було 57, з них у жовтні 2024 року – сім. Дехто з обвинувачених був адміністратором каналу із попередженнями про патрулі, дехто — коментаторами, які публікували інформацію. Крім того, засудили чоловіка за оприлюднення відео в TikTok, а іншого за розсилку особистих повідомлень. Також отримав вирок киянин, який у січні 2024 року в YouTube опублікував відео з ТЦК на Нивках, зауважили розслідувачі. У матеріалах суду вказано, що усі вони були визнані винними за ст. 114-1 — тобто за перешкоджання діяльності ЗСУ. Покарання за подібний злочин — тюрма від п'яти до восьми років. При цьому жоден з засуджених за протидію мобілізацію насправді не опинився у в'язниці, зауважується у статті. Судді знайшли підстави для пом'якшення вироків і усіх засудили умовно з випробувальним терміном, свідчать матеріали справ.

Повістки ТЦК та судові справи — деталі

Розслідувачі розповіли про обставини чотирьох вироків.

Перший — щодо жителя Одеси, який фотографував патрулі, які працювали у парку в центрі міста та розміщував інформацію у певному пабліку. Справа цього фігуранта має номер 1-кп/522/3128/24, а вирок був проголошений 4 жовтня 2024 року.

Повістки ТЦК - справа жителя Одеси Фото: Скриншот

Другий — мешканець міста Грайворон Кіровоградської області: журналісти написали, що це Віталій С. Чоловік та інші учасники чату маскували повідомлення про патрулі ТЦК з повістками — називали їх різними метеорологічними явищами. Наприклад, були повідомлення про "велику білу хмару під зав`язку набиту громом. Поїхала тільки що в сторону село Гайворон". Віталій не видаляв такі повідомлення і це стало доказом провини. Справа цього фігуранта має номер 1-кп/385/146/24, а вирок був проголошений 18 жовтня 2024 року.

Повістки ТЦК - справа жителя Кіровоградської області Фото: Скриншот

Третя — про жителя м. Івано-Франківськ Миколу А., який вів Vber-групу "Повістки Снятин Косів р-н". Українець приховав телефони учасників групи і цим, на думку обвинувачення, показав, що "усвідомлює незаконність своїх дій". Справа цього фігуранта має номер 1-кп/344/1047/24, а вирок був проголошений 4 жовтня 2024 року.

Повістки ТЦК - справа жителя Івано-Франківської області Фото: Скриншот

Четвертий — Григорій С. з Ніжина Чернігівської області. Громадянин був не адміністратором, а учасником чату, в який відправи п'ять голосових повідомлень про ТЦК. Справа цього фігуранта має номер 11-кп/740/398/24, а вирок був проголошений 10 жовтня 2024 року.

Повістки ТЦК - справа жителя Ніжина Фото: Скриншот

Журналісти підсумували, що жоден з порушників закону, які поширювали інформацію про патрулі ТЦК з повістками і отримали вироки у жовтні, не сидітиме у в'язниці. Якщо вони гарно поводитимуться від одного до трьох років, то цим покарання й обмежиться.

Зазначимо, у жовтні народний депутат Олександр Федієнко розповів, що правоохоронці будуть шукати адміністраторів та учасників Telegram-каналів про повістки ТЦК за номерами телефонів, встановлюватимуть особу і віддаватимуть під суд. Крім того, будуть аналізувати місцезнаходження у момент, коли надійшло повідомлення про блокпост, мимо якого пройшов чи проїхав фігурант.

Нагадуємо, 16 жовтня деякі громадяни отримали повідомлення про заборону використання Telegram.