Предупреждали о ТЦК и повестках: какие приговоры получили украинцы за противодействие мобилизации

Граждан, которые в соцсетях пытались сорвать мобилизацию, признали виновными по статье о препятствовании работе Сил обороны, выяснили журналисты-расследователи.

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Правоохранители довели до судебного разбирательства почти 60 уголовных производств, открытых против администраторов и комментаторов Telegram-каналов и Viber-чатов, которые писали о повестках ТЦК. Все они получили приговоры, но избежит тюрьмы, поскольку судьи нашли аргументы для смягчения наказания. О том, как судят украинцев за сообщения о повестках и срыв мобилизации говорится в расследовании проекта "Слідство. Інфо".

Журналисты проанализировали Реестр судебных решений и отыскали дела граждан, которые сообщали в соцсетях о том, где находятся патрули терцентров комплектования и где вручают повестки. Выяснилось, что в течение почти трех лет войны таких приговоров было 57, из них в октябре 2024 года — семь. Кое-кто из обвиняемых был администратором канала с предупреждениями о патрулях, кое-кто — комментаторами, публикующие информацию. Кроме того, осудили мужчину за обнародование видео в TikTok, а другого — за рассылку личных сообщений. Также получил приговор киевлянин, который в январе 2024 года в YouTube опубликовал видео с ТЦК на Нивках, отметили расследователи. В материалах суда указано, что все они были признаны виновными по ст. 114-1 — то есть за препятствование деятельности ВСУ. Наказание за подобное преступление — тюрьма от пяти до восьми лет. При этом ни один из осужденных за противодействие мобилизации на самом деле не оказался в тюрьме, отмечается в статье. Судьи нашли основания для смягчения приговоров и всех осудили условно с испытательным сроком, свидетельствуют материалы дел.

Повестки ТЦК и судебные дела — детали

Расследователи рассказали об обстоятельствах четырех приговоров.

Первый — в отношении жителя Одессы, который фотографировал патрули, работающие в парке в центре города, и размещал информацию в определенном паблике. Дело этого фигуранта имеет номер 1-кп/522/3128/24, а приговор был провозглашен 4 октября 2024 года.

Повестки ТЦК — дело жителя Одессы Фото: Скриншот

Второй — житель города Грайворон Кировоградской области: журналисты написали, что это Виталий С. Мужчина и другие участники чата маскировали сообщения о патрулях ТЦК с повестками — называли их различными метеорологическими явлениями. Например, были сообщения о "большой белой туче под завязку набитой громом. Поехала только что в сторону село Гайворон". Виталий не удалял такие сообщения и это стало доказательством вины. Дело этого фигуранта имеет номер 1-кп/385/146/24, а приговор был провозглашен 18 октября 2024 года.

Повестки ТЦК — дело жителя Кировоградской области Фото: Скриншот

Третья — о жителе г. Ивано-Франковск Николае А., который вел Vber-группу "Повестки Снятин Косов р-н". Украинец скрыл телефоны участников группы и этим, по мнению обвинения, показал, что "осознает незаконность своих действий". Дело этого фигуранта имеет номер 1-кп/344/1047/24, а приговор был провозглашен 4 октября 2024 года.

Повестки ТЦК — дело жителя Ивано-Франковской области Фото: Скриншот

Четвертый — Григорий С. из Нежина Черниговской области. Гражданин был не администратором, а участником чата, в который отправил пять голосовых сообщений о ТЦК. Дело этого фигуранта имеет номер 11-кп/740/398/24, а приговор был провозглашен 10 октября 2024 года.

Повестки ТЦК — дело жителя Нежина Фото: Скриншот

Журналисты подытожили, что ни один из нарушителей закона, которые распространяли информацию о патрулях ТЦК с повестками и получили приговоры в октябре, не будет сидеть в тюрьме. Если они будут хорошо себя вести от одного до трех лет, то этим наказание и ограничится.

Отметим, в октябре народный депутат Александр Федиенко рассказал, что правоохранители будут искать администраторов и участников Telegram-каналов о повестках ТЦК по номерам телефонов, устанавливать личность и отдавать под суд. Кроме того, будут анализировать местонахождение в момент, когда поступило сообщение о блокпосте, мимо которого прошел или проехал фигурант.

Напоминаем, 16 октября некоторые граждане получили уведомление о запрете использования Telegram.