Украинцы начали получать сообщения о запрете использовать Telegram: о ком речь (фото)

Согласно опубликованному приказу, чиновники должны отказаться от Telegram как на служебных устройствах, так и на личных, используемых по работе.

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В Украине представители государственных органов власти начали получать приказы об ограничении использования мессенджера Telegram. Об этом пишет портал "Комерсант український" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что приказы об ограничении использования Telegram приходят всем одинаковые. Издание также опубликовало образец одного из таких приказов.

Приказ об ограничении использования Telegram Фото: Комерсант український

Согласно обнародованному приказу, чиновникам запрещается передавать данные, используемые в работе, и вести рабочую коммуникацию с помощью Telegram. Также нельзя устанавливать и использовать Telegram на служебных рабочих местах и ​​личных устройствах, используемых по работе.

Кроме того, в приказе говорится, что специалисты ИТ-снабжения и ИТ-подразделений обязаны в течение пяти рабочих дней удалить мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Также специалисты ИТ-снабжения и ИТ-подразделений должны в течение 5 рабочих дней удалить приложение Telegram на служебных автоматизированных (мобильных) рабочих местах. В качестве альтернативы предлагается использовать другие средства коммуникации, в частности Google Chat, Signal и WhatsApp.

Глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко в комментарии порталу dev.ua подтвердил, что Telegram запретили использовать во всех госорганах.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что за пользование Telegram для служебной коммуникации в государственных учреждениях будут принимать дисциплинарные взыскания.

В свою очередь Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел для своих сотрудников особый порядок доступа к Telegram и выразил надежду на полную блокировку мессенджера в стране.