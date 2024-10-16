Українці почали отримувати повідомлення про заборону використовувати Telegram: про кого йдеться (фото)

Згідно з опублікованим наказом, чиновники мають відмовитися від Telegram як на службових пристроях, так і на особистих, що використовуються по роботі.

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В Україні представники державних органів влади почали отримувати накази про обмеження використання месенджера Telegram. Про це пише портал "Комерсант український" із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що накази про обмеження використання Telegram приходять усім однакові. Видання також опублікувало зразок одного з таких наказів.

Наказ про обмеження використання Telegram Фото: Коммерсант украинский

Згідно з оприлюдненим наказом, чиновникам заборонено передавати дані, що використовуються в роботі, і вести робочу комунікацію за допомогою Telegram. Також не можна встановлювати і використовувати Telegram на службових робочих місцях і особистих пристроях, що використовуються по роботі.

Крім того, у наказі йдеться про те, що фахівці ІТ-постачання та ІТ-підрозділів зобов'язані протягом п'яти робочих днів видалити месенджер Telegram на службових пристроях.

Також фахівці ІТ-постачання та ІТ-підрозділів мають протягом 5 робочих днів видалити додаток Telegram на службових автоматизованих (мобільних) робочих місцях. Як альтернативу пропонується використовувати інші засоби комунікації, зокрема Google Chat, Signal і WhatsApp.

Голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко в коментарі порталу dev.ua підтвердив, що Telegram заборонили використовувати в усіх держорганах.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що за користування Telegram для службової комунікації в державних установах ухвалюватимуть дисциплінарні стягнення.

Своєю чергою Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення запровадила для своїх співробітників особливий порядок доступу до Telegram і висловила сподівання на повне блокування месенджера в країні.