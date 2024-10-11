У Раді пропонують карати деяких українців за використання Telegram: що відомо

Нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що часто Telegram використовується для популяризації кримінального контенту та поширення наркотичних засобів.

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За користування Telegram для службової комунікації в державних установах вживатимуть дисциплінарні стягнення. Про це в ефірі Новини.LIVE заявив народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Голос", голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що в кожній установі фактично заблоковано можливість доступу з робочих носіїв у зв'язку з підозрами, що месенджер досить часто використовується для кримінального контенту для поширення наркотичних засобів, торгівлі людьми, дитячої порнографії та як джерело інформації для допиту українських полонених. За інформацією нардепа, навіть якщо сервери Telegram не розміщені в Росії, то все одно російські спецслужби отримують до них доступ. Тому прийнято рішення про притягнення відповідальності за користування Telegram в державних установах.

"Будуть вжиті дисциплінарні стягнення відповідно до тих внутрішніх правил, які є чи в апараті Верховної Ради, чи в апараті Національної ради з питань радіомовлення та телебачення, де вже теж вжиті заходи, чи Луганською військовою цивільною міською адміністрацією, де теж заблокований доступ", — додав Ярослав Юрчишин.

Нардеп додав, що через деякий час Національний координаційний центр буде збирати звіт про втілення цих нововведень. Однак Юрчишин наголосив, що мова не про особисте використання, а про пересилання офіційної державної інформації з метою зменшити небезпеку її потрапляння до ворога.

Зазначимо, що 19 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Раніше Фокус повідомляв, що Telegram буде надавати відповідним правоохоронним органам IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила користування.

Нагадаємо, 10 жовтня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення запровадила для своїх співробітників особливий порядок доступу до Telegram. Співробітникам Нацради заборонено використовувати Telegram на службових пристроях, а також на особистих гаджетах, які застосовують у службових цілях. У відомстві сподіваються, що месенджер зможуть повністю блокувати.