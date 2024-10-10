Не стала чекати повного блокування: Нацрада обмежила Telegram на локальному рівні

Співробітникам Нацради заборонено використовувати Telegram на службових пристроях, а також на особистих гаджетах, які застосовують у службових цілях.

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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення запровадила для своїх співробітників особливий порядок доступу до Telegram і висловила сподівання на повне блокування месенджера в країні. Про це йдеться на офіційному сайті Нацради.

Повідомляється, що використання Telegram заборонено на службових пристроях як у вигляді застосунку, так і у вебверсії. Йдеться про гаджети, де створюється, обробляється та зберігається службова інформація.

Що стосується особистих пристроїв співробітників, тут Нацрада надає два варіанти. Перший. Якщо особистий пристрій використовується в службових цілях, потрібно видалити Telegram. Якщо ж людина хоче використовувати Telegram на особистому пристрої, то має видалити службові файли і службові акаунти з поштових програм.

"Головне завдання — захистити не так співробітників, які за службовими обов'язками детально проінформовані про недоліки Telegram, як службову інформацію", — йдеться в заяві.

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Водночас у Нацраді заявили про необхідність продовжувати контролювати медійний простір, до якого входить і Telegram. Для цього відомство створює окремий сегмент мережі, який буде відокремлений від внутрішньої мережі, але підключений до зовнішнього інтернет-простору.

Крім того, Нацрада висловила надію на те, що нинішні обмеження проти Telegram в Україні — це проміжні заходи, тож незабаром месенджер буде повністю заблоковано на території країни.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки Ради національної безпеки та оборони України ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури.

Зі свого боку Полтавська обласна рада розглянула питання "Про заборону використання Telegram", після чого депутати одноголосно підтримали рішення про заборону функціонування месенджера в Полтавській області.