Не стал ждать полной блокировки: Нацсовет ограничил Telegram на локальном уровне

Сотрудникам Нацсовета запрещено использовать Telegram на служебных устройствах, а также на личных гаджетах, применяемых в служебных целях.

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел для своих сотрудников особый порядок доступа к Telegram и выразил надежду на полную блокировку мессенджера в стране. Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета.

Сообщается, что использование Telegram запрещено на служебных устройствах как виде приложения, так и в веб-версии. Речь идет о гаджетах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация.

Что касается личных устройств сотрудников, здесь Нацсовет предоставляет два варианта. Первый. Если личное устройство используется в служебных целях, нужно удалить Telegram. Если же человек хочет использовать Telegram на личном устройстве, но должен удалить служебные файлы и служебные аккаунты из почтовых приложений.

"Главная задача — защитить не столько сотрудников, которые по служебным обязанностям детально проинформированы о недостатках Telegram, сколько служебную информацию", — говорится в заявлении.

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При этом в Нацсовете заявили о необходимости продолжать контролировать медийное пространство, в которое входит и Telegram. Для этого ведомство создает отдельный сегмент сети, который будет отделен от внутренней сети, но подключен к внешнему интернет-пространству.

Кроме того, Нацсовет выразил надежду на то, что нынешние ограничения против Telegram в Украине – это промежуточные меры, и вскоре мессенджер будет полностью заблокирован на территории страны.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

В свою очередь Полтавский областной совет рассмотрел вопрос "О запрете использования Telegram", после чего депутаты единогласно поддержали решение о запрете функционирования мессенджера в Полтавской области.