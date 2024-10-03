Мужчина продавал в Telegram персональные данные 100 000 украинцев (фото)

Жителю Одесской области, предлагавшему купить личные данные граждан "ценам ниже рынка", теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

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Киберполиция Одесской области разоблачила 23-летнего жителя города Березовка, который продавал персональные данные украинцев через мобильное приложение Telegram. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник разместил в нескольких группах одного из мобильных приложений объявление о продаже баз персональных данных граждан Украины по "ценам ниже рынка". Название приложения не уточняется, однако, судя по фото речь идет о мессенджере Telegram.

Объявление о продаже персональных данных в Telegram Фото: пресс-служба Киберполиции

Молодой человек предлагал купить персональные данные клиентов одного из частных предприятий. В частности, речь идет о фамилиях, отчествах и номерах мобильных телефонов. Вскоре у мужчины появился клиент, который перечислил на его банковскую карту деньги в обмен на данные 50 человек. По словам следователя Александра Кожухова, информация могла быть интересна лицам, занимающимся мошенничеством, продвижением бизнеса и тому подобное.

Правоохранители провели обыск дома у злоумышленника, изъяв ноутбук с персональными данными 100 тысяч украинцев, мобильный телефон и прочие вещественные доказательства. По информации полиции, молодой человек действовал не один, но личности его сообщников пока не установлены.

Правоохранители разоблачили торговца личными данными Фото: пресс-служба Киберполиции

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде залога в размере 60 560 гривен, которой он воспользовался.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Ранее Министерство внутренних дел Украины также заблокировало Telegram-канал, который администрировался с территории Российской Федерации и распространял информацию о терактах во Львове.