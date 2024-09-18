Анонимные угрозы устроить теракт в школах Львова: МВД заблокировало Telegram-канал

По данным правоохранителей, Telegram-канал администрировался с территории России, а его аудитория насчитывала более двух тысяч подписчиков.

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В Украине заблокировали Telegram-канал, который распространял информацию о терактах во Львове. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в среду вечером, 18 сентября.

Аудитория онлайн-ресурса на момент блокировки насчитывала более 2,5 тыс. участников.

По данным ведомства, канал администрировался с территории Российской Федерации. В МВД добавили, что это не первый случай, когда российская пропаганда пытается вызвать панику и дестабилизировать настроения в украинском обществе.

Правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений.

В свою очередь председатель Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование. Также он отметил, что безопасности граждан, и особенно детей, уделяется особое внимание.

"Правоохранители имеют отработанный алгоритм реагирования в подобных ситуациях и неуклонно придерживаются его сейчас", — написал Козицкий.

Напомним, 18 сентября анонимный Telegram-канал "анонсировал" теракты в школах Львова. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что с 19 сентября полицейские и представители учебного заведения будут проверять всех, кто будет заходить в помещение школы. Планируют пропускать внутрь только представителей полиции, работников школы и учеников.

16 сентября в России заявили, что Украина якобы готовит инсценировку "ракетного удара" по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. В Центре противодействия информации отметили, что этими заявлениями РФ намеренно пытается посеять панику и оправдать свои преступления.