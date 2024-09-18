Анонімні погрози влаштувати теракт у школах Львова: МВС заблокувало Telegram-канал

За даними правоохоронців, Telegram-канал адмініструвався з території Росії, а його аудиторія налічувала понад дві тисячі підписників.

Related video

В Україні заблокували Telegram-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у середу ввечері, 18 вересня.

Аудиторія онлайн-ресурсу на момент блокування налічувала понад 2,5 тис. учасників.

За даними відомства, канал адмініструвався з території Російської Федерації. У МВС додали, що це не перший випадок, коли російська пропаганда намагається спричинити паніку та дестабілізувати настрої в українському суспільстві.

Правоохоронці проводять оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, які причетні до поширення повідомлень.

Своєю чергою голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував правоохоронцям за оперативне реагування. Також він наголосив, що безпеці громадян, і особливо дітей, приділяється особлива увага.

"Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз", — написав Козицький.

Нагадаємо, 18 вересня анонімний Telegram-канал "анонсував" теракти у школах Львова. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що з 19 вересня поліцейські і представники навчального закладу будуть перевіряти всіх, хто заходитиме в приміщення школи. Планують пропускати всередину тільки представників поліції, працівників школи та учнів.

16 вересня у Росії заявили, що Україна нібито готує інсценування "ракетного удару" по дитячому закладу на контрольованій Києвом території. У Центрі протидії інформації зазначили, що цими заявами РФ навмисно намагається посіяти паніку і виправдати свої злочини.