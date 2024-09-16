У РФ заявили, що ЗСУ готують удар по дитячому закладу: з'явилася реакція України

Служба зовнішньої розвідки стверджує, що Сили оборони за допомогою іранських і північнокорейських ракет планують здійснити теракт, в організації якого потім звинуватять Кремль. Центр протидії дезінформації попереджає, що РФ навмисно намагається посіяти паніку в суспільстві та виправдатися за свої військові злочини.

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У РФ повідомляють, що Україна нібито готує інсценування "російського ракетного удару" по дитячому закладу на контрольованій Києвом території. І робить це з подачі США. І все для того, щоб обґрунтувати зняття Заходом обмежень на використання далекобійних ракет по цілях на території Росії. У Центрі протидії інформації вже зазначили, що РФ, найімовірніше, дійсно готує ракетний удар і заздалегідь намагається відвести від себе підозри.

У російській розвідці повідомляють, що провокацію готує "керівництво України" і в такий спосіб нібито розраховує "підвищити бойовий дух ЗСУ, залучити підтримку країн Глобального Півдня" та обґрунтувати удари вглиб РФ британськими й американськими ракетами.

Але Україна, звичайно, діє не сама, вважають у Службі зовнішньої розвідки РФ, а з подачі США, які теж отримають вигоду. Адже інсценований удар буде завдано ракетами з Ірану і КНДР.

Навчальний запуск іранських ракет "Fath-360" Фото: Википедия

"Передбачається інсценувати російський ракетний удар по дитячому закладу на контрольованій Києвом території — лікарні або дитсадку", — йдеться в повідомленні СЗР РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен уже закликав країни Євросоюзу запроваджувати нові санкції проти Тегерана і Пхеньяна за передання зброї російській стороні.

Уламки російської ракети Фото: СБУ

ТАСС повідомляє, що в такий спосіб "Вашингтон підводить європейців до того, щоб вони негайно і максимально жорстко відреагували на інцидент, засудивши Росію та її партнерів".

У ЦПД (Центрі протидії дезінформації) зазначають, що Росія бреше про "інсценування Україною та США ракетного удару по дітях".

"Подібні вкидання росіян — це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю і свідчить про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах", — зазначають у Центрі. І нагадують, що в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема й у ракетних ударах по дитячих закладах, Росія намагається звинуватити Україну.

Масові вбивства цивільних у Бучі та інших українських містах, які перебували під окупацією, російська пропаганда, незважаючи на численні докази, наполегливо називає "провокацією та інсценуванням", а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит — "влучанням протиракети київської ППО".

Наслідки обстрілу лікарні "Охматдит" у Києві Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

"Ворог намагається посіяти паніку серед українців, внести розкол і недовіру до нашого суспільства та виправдатися за свої злочини", резюмують у ЦПД.

Нагадаємо, Іран категорично заперечував передачу ракет "Fath-360" Росії. Однак член Комісії національної безпеки Ісламської ради Ахмед Бахшиш Ардестані підтвердив, що ракети відправили, і навіть сказав, чим РФ заплатила за них.