В РФ заявили, что ВСУ готовят удар по детскому учреждению: появилась реакция Украины

Служба внешней разведки утверждает, что Силы обороны с помощью иранских и северокорейских ракет планируют совершить теракт, в организации которого потом обвинят Кремль. Центр противодействия дезинформации предупреждает, что РФ специально пытается посеять панику в обществе и оправдаться за свои военные преступления.

Related video

В РФ сообщают, что Украина якобы готовит инсценировку "российского ракетного удара" по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. И делает это с подачи США. И все для того, чтобы обосновать снятие Западом ограничений на использование далекобойных ракет по целям на территории России. В Центре противодействия информации уже отметили, что РФ скорей всего действительно готовит ракетный удар и заранее пытается отвести от себя подозрения.

В российской разведке сообщают, что провокацию готовит "руководство Украины" и таким образом якобы рассчитывает "повысить боевой дух ВСУ, привлечь поддержку стран Глобального Юга" и обосновать удары вглубь РФ британскими и американскими ракетами.

Но Украина, конечно, действует не сама, считают в Службе внешней разведки РФ, а с подачи США, которые тоже получат выгоду. Так как инсценированный удар будет нанесен ракетами из Ирана и КНДР.

Учебный запуск ракет иранских ракет "Fath-360" Фото: Вікіпедія

"Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду", — говорится в сообщении СВР РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже призвал страны Евросоюза вводить новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за передачу оружия российской стороне.

Обломки российской ракеты Фото: СБУ

ТАСС сообщает, что таким образом, "Вашингтон подводит европейцев к тому, чтобы они незамедлительно и максимально жестко отреагировали на инцидент, осудив Россию и ее партнеров".

В ЦПД (Центре противодействия дезинформации) отмечают, что Россия лжет об "инсценировании Украиной и США ракетного удара по детям".

"Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью и свидетельствующая о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам", — отмечают в Центре. И напоминают, что во всех военных преступлениях российской армии, в том числе и в ракетных ударах по детским учреждениям, Россия пытается обвинить Украину.

Находившиеся под оккупацией массовые убийства гражданских в Буче и других украинских городах российская пропаганда, несмотря на многочисленные доказательства, упорно называет "провокацией и инсценировкой", а ракетный удар по детской больнице Охматдет – "попаданием противоракеты киевской ПВО".

Последствия обстрела больницы "Охматдет" в Киеве Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

"Враг пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол и недоверие к нашему обществу и оправдаться за свои преступления", резюмируют в ЦПД.

Напомним, Иран категорически отрицал передачу ракет "Fath-360" России. Однако член Комиссии национальной безопасности Исламского совета Ахмед Бахшиш Ардестани подтвердил, что ракеты были отправлены и даже сказал, чем РФ заплатила за них.