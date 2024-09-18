Невідомий погрожував влаштувати теракт у школах Львова: місто посилює заходи безпеки

Анонімний Telegram-канал "анонсував" стрільбу в низці навчальних закладах Львова. Очільник міста Андрій Садовий закликав зберігати спокій і запропонував розпочати серйозну розмову про відмову від користування месенджером на всіх рівнях.

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У Львові посилять заходи безпеки на території всіх шкіл міста через можливу загрозу терактів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Місто звернулося до правоохоронних органів з проханням посилити заходи охорони закладів освіти. В управлінні освіти Львівської міської ради закликали не піддаватися паніці та не вірити всьому, що публікують анонімні джерела.

З 19 вересня біля входу до кожного навчального закладу середньої освіти поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. Пропускатимуть лише поліцію, працівників школи та учнів.

Фото: Скриншот

Загроза терактів у Львові: що відомо

Ці заходи є реакцією на повідомлення в анонімному Telegram-каналі, який "анонсував" на вівторок, 19 вересня, масові теракти та стрільбу в школах Львова.

"Я вже готовий зайти в школи Львова та знищувати людей. Залишилося чекати завтрашній день. Я завжди вас ненавидів… Скоро я залишу життя багатьох з вас. Ви навіть уявити не можете, скільки це буде людей", — йшлося у повідомленнях пабліка.

Невідомий також обіцяв повторити дії Ільназа Галявієва, який 11 травня 2021 року відкрив стрільбу у казанській гімназії №175. Загинули дев'ятеро людей — семеро учнів і двоє викладачів, понад тридцять осіб постраждали.

Одним з перших, хто звернув увагу на ці повідомлення був місцевий паблік "Львівич".

Фото: Скриншот Фото: Львівич

Загроза терактів у Львові: реакція Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у місті, мають правоохоронні органи.

Він зазначив, що тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе Львова. Крім того, вночі 18 вересня невідомі підпалили 8 об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру "Дзвін".

"В анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози", — написав Садовий.

Він зазначив, що через Telegram українців уже не вперше намагаються залякати. Однак закликав не піддаватись на провокації та не забувати, що Росія веде також інформаційну війну.

Садовий вважає, що необхідно розпочати серйозну розмову про відмову від Telegram на всіх рівнях.

Нагадаємо, 16 вересня СЗР РФ заявила, що Україна нібито готує інсценування "російського ракетного удару" по дитячому закладу на контрольованій Києвом території. У Центрі протидії інформації вважають ці заяви свідченням підготовки росіянами чергових ударів по цивільних об'єктах в Україні і прагне виправдатися за власні злочини.

17 вересня у Львові в одному з коледжів під час повітряної тривоги розгерметизувався і здетонував вогнегасник, унаслідок чого кілька студентів були травмовані.