Здетонував вогнегасник: у коледжі Львова під час тривоги отруїлися студентки (відео)

Після сигналу повітряної тривоги студентів навчального закладу повели в укриття, але там стався нещасний випадок. Після падіння вогнегасника почався випуск вуглекислого газу. Кілька неповнолітніх дівчат були госпіталізовані.

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В одному з коледжів Львова під час повітряної тривоги розгерметизувався вогнегасник, унаслідок чого кілька студентів були травмовані. Деталями поділилося "Суспільне".

Стався інцидент у Львівському професійному коледжі моделювання та ресторанної справи, як розповіли журналістам у пресслужбі міської ради. Чотирьох 15-річних дівчат довелося госпіталізувати до лікарні Святого Миколая. Усі вони у стані середньої тяжкості і медики надають необхідну допомогу.

Прессекретар Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва зазначила, що в момент розгерметизації вогнегасника постраждалі перебували надто близько. У результаті було діагностовано отруєння невідомою речовиною.

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У Львівській міській раді також додали, що інцидент стався після того, як вогнегасник упав і здетонував. Трапилося це під час повітряної тривоги, коли студенти перебували в укритті.

"Вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу. Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, зацепеніли. За яких обставин вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо", — заявив керівник відділу професійної освіти Львівської міської ради Богдан Іванусь.

Наразі фахівці з'ясовують, за яких саме обставин вогнегасник упав на землю і завдав шкоди щонайменше чотирьом неповнолітнім студенткам.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що в Києві отруїлися діти в шкільній їдальні. Серед учнів київських загальноосвітніх навчальних закладів розпочалася епідемія отруєнь через кишкову інфекцію, повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.