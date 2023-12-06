Спалах інфекції: у Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту, деталі

В обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 16 осіб. Пацієнти у стані середньої тяжкості, серед симптомів — нудота та діарея.

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У Полтаві протягом ночі на 6 грудня з гострою кишковою інфекцією було госпіталізовано 27 молодих людей. Про це повідомив у власному телеграм-каналі керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, госпіталізовані — студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Ймовірніше, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки ім. Юрія Кондратюка.

"Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", — зазначив Пронін.

"У госпіталізованих студентів спалах гострої кишкової інфекції. 16 людей перебуває нині в обласній інфекційній лікарні", — розповіла директорка медичного закладу Наталія Свириденко.

І додала, що вони — у стані середньої тяжкості, а серед основних симптомів — нудота, діарея тощо.

Решту студентів, за словами Свириденко, госпіталізували до 1-ї міської лікарні.

Очільник Полтавської адміністрації запевнив, що ситуація перебуває під контролем, а подробиці будуть згодом.

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