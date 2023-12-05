ВООЗ підвищила рівень небезпеки штаму COVID-19 Пірола: що відомо наразі

Попри поширеність вірусу, мала кількість важливих даних унеможливлює точне прогнозування розвитку заразного штаму та його небезпеки для людей.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нещодавно оновила статус штаму коронавірусу BA.2.86 і його похідних, визнавши їх "варіантом, що становить інтерес". Однак ця класифікація супроводжується визнанням того, що наразі загроза, яка походить від цих вірусів, невелика, хоч майбутній розвиток штаму передбачити досить проблематично, пише CNN.

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Спочатку ВООЗ відстежувала цю групу як "варіант, що перебуває під наглядом". Поряд із BA.2.86, званим Пірола, інші варіанти, такі як XBB.1.5, XBB.1.6 і EG.5, також класифікують як варіанти, що становлять інтерес. Наразі немає жодного варіанта, який би викликав серйозну заклопотаність.

Пірола вперше з'явився у США в серпні та став третім за поширеністю варіантом, відповідальним приблизно за кожен одинадцятий новий випадок COVID-19, згідно з останніми даними, отриманими від Центру з контролю і профілактики захворювань США, що відстежує варіанти. Останнім часом спостерігається помітне зростання його поширеності, хоча початкові оцінки зростання нових варіантів можуть бути високими.

Попри помірний вплив, рішення ВООЗ підвищити статус Піролу має стратегічне значення. Докторка Марія Ван Керкхове, технічна керівниця ВООЗ з COVID-19, пояснила, що цей крок спрямований на посилення глобального епіднагляду та дослідження того, чи спричиняють ці варіанти важчі захворювання, чи ефективніше обходять імунітет.

Пірола, який дехто також називає Пірола, привернув до себе увагу завдяки схожості з оригінальним штамом Омікрон, BA.1, який мав значні глобальні наслідки. Через більш ніж 30 мутацій у його білках-шипах виникло побоювання, що Пірола може обійти імунітет, спричинений вакцинами. Однак він поширювався не так агресивно, як спочатку побоювалися. Дослідження показують, що, хоча Пірола еволюціонував, він не повністю уникнув нашої імунної відповіді, і сучасні вакцини забезпечують певний захист.

Дослідники зазначають, що Пірола продовжує розвиватися. Його нащадок, субваріант JN.1, демонструє скромне збільшення імунного захисту, але це не призвело до кардинальної зміни здатності вірусу до зараження.

Тим часом інші родини вірусів, такі як XBB, також еволюціонують, причому такі варіанти, як HV.1, стають дедалі домінантнішими. Прогнозування майбутнього поширення і впливу цих варіантів ускладнене через різні чинники, такі як імунітет, поведінка і нагляд у різних країнах.

Брак даних ускладнює прогнозування, на чому наголошують такі експерти, як доктор Майкл Остерхольм з Університету Міннесоти і доктор Пітер Хотес з Медичного коледжу Бейлора. Вони зазначають, що, незважаючи на зростання кількості госпіталізацій і рівня вірусу в стічних водах, кількість вакцин залишається низькою, і лише частина населення США отримала останнє щеплення.

Нещодавня концентрація на одноштаммовій вакцині, спрямованій на найбільш домінуючий варіант, виявилася ефективною, значно підвищивши рівень антитіл проти поточних варіантів. Ця стратегія, якщо її буде продовжено за широкого поширення вакцини, може пом'якшити важкі наслідки COVID-19. Однак низький рівень вакцинації створює ризик збільшення кількості інфекцій і реінфекцій, особливо в міру наближення сезону відпусток. Доктор Хотес підкреслює важливість збільшення кількості щеплень для ефективного управління ситуацією.

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