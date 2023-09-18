Новий вісник апокаліпсису. Чи загрожує новий штам коронавірусу Пірола черговою пандемією

Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює своєї присутності, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Related video

У Канаді та низці інших країн виявлено новий варіант Covid-19 під назвою Пірола. У ньому більше мутацій, ніж у будь-якому іншому варіанті з моменту появи знаменитого штаму Омікрон 2021 року. Уперше новий варіант вірусу було виявлено влітку в Данії, а в Канаді його було виявлено у людини, яка не мала в минулому досвіду подорожей. Також, вірус уже дістався Великої Британії, де перший його випадок було підтверджено ще 18 серпня. Про те, чи стоїть світ на межі чергової пандемії та карантинних заходів, чи новий варіант пройде відносно безслідно, як і багато інших, пише National Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Віруси схожі на наш почерк — немає двох абсолютно ідентичних екземплярів. У міру зростання і розмноження вірусів у них можуть відбуватися крихітні зміни, або мутації. Іноді ці зміни можуть дати вірусу перевагу у виживанні і зробити його успішнішим за своїх попередників. На жаль, населення Землі виявилося для поширеного вірусу Covid-19 чимось на кшталт пісочниці, в якій він і далі орудує донині, маючи у своєму розташуванні сотні мільйонів організмів та імунних систем, у яких він може адаптуватися й мутувати в нескінченну кількість варіантів.

Експерти, як-от професор Франсуа Баллу з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, вважають, що вірус Пірола міг виникнути в людини з ослабленою імунною системою. Ця людина, на їхню думку, могла мати варіант Омікрон протягом тривалого часу — понад рік. За цей час могло накопичитися кілька мутацій, які й призвели до появи Піролу. Сформувавшись, він міг поширитися серед інших людей, особливо в регіонах, де діагностика, вакцинування та відстеження епідеміологічної ситуації могли бути не настільки сильними. Звідти цей варіант поширився різними частинами світу.

Наразі трекер поширення варіантів вірусу GISAID фіксує його поширення в таких країнах:

Данія;

Франція;

США;

Швеція;

Таїланд;

Ізраїль;

Іспанія;

Канада;

Португалія;

Австралія;

Німеччина;

Південна Корея;

Японія.

Чи є причини для паніки

У питанні небезпеки нового варіанту вірусу для людства, як з точки зору летальності, так і з точки зору ґрунту для нової пандемії, є певна невизначеність. Занепокоєння викликає те, що Пірола з його численними мутаціями може просто обійти імунітет, вироблений людьми внаслідок попередніх інфекцій Covid-19 або вакцинації. Це не означає, що люди з імунітетом більш схильні до важких захворювань, просто вірусу може бути легше їх заразити, ніж попереднім йому варіантам. Люди, які не отримали імунітет шляхом щеплення або одужання від хвороби, безумовно, становлять найбільш вразливу групу для нового штаму.

Одна з причин такого пильного погляду до нового варіанту — велика кількість мутацій у білках-шипах Пірола. Ці білки допомагають вірусу проникати в клітини людини. Якщо будь-яка мутація дає перевагу, це може призвести до збільшення кількості заражень або важчого перебігу хвороби. Хоча випадки захворювання на Covid-19 у Канаді, куди вже пробрався новий варіант, були невеликі, останнім часом спостерігається їхнє зростання, що, звісно ж, викликає тривогу і припускає можливу роль Піролу в такому сплеску.

Наскільки небезпечний новий штам коронавірусу

Наразі здається, що Пірола, можливо, не така небезпечна, як деякі інші варіанти. Такі фактори, як легкість поширення і серйозність вірусу, відіграють важливу роль у визначенні його впливу. Але гарною новиною є те, що Пірола не виглядає особливо агресивною. Органи охорони здоров'я Канади та США зазначають, що цей варіант не викликає особливо важких захворювань. Тести і методи лікування, що використовуються для Covid-19, за їхніми словами, ефективні і проти нього. Проте, як і інші варіанти, він поширюється, хоча масштаби цього поширення поки що не встановлені.

Попри такі заяви, варто бути максимально поінформованими, коли йдеться про новий, ще не вивчений варіант, що може таїти в собі серйозну небезпеку. Серед симптомів, за якими можна визначити зараження варіантом Пірола, вчені виділяють:

незвично висока температура або озноб;

постійний кашель, особливо якщо ви сильно кашляєте понад годину або більше трьох разів на день;

будь-які зміни в запаху або смаку предметів;

утруднене дихання або відчуття, що ви не можете перевести подих;

непереборна втома або стомлюваність;

загальні болі або дискомфорт у тілі;

постійні головні болі;

подразнення або біль у горлі;

постійна закладеність носа або нежить, схожий на застуду;

відсутність почуття голоду або бажання їсти;

діарея;

нудота або блювота.

Водночас важливо розуміти, що ці симптоми можуть перехресно збігатися із симптомами інших захворювань, тому в разі поганого самопочуття завжди краще проконсультуватися з медичним працівником для отримання точнішого висновку.

Чи змінилися запобіжні заходи

Наразі незрозуміло, наскільки ефективно поширюється цей варіант, проте відомо, що він передається так само, як і попередні. Щоб убезпечити себе та оточуючих, варто робити щеплення відповідно до рекомендацій, залишатися вдома в разі поганого самопочуття, за потреби здавати аналізи на COVID-19 і звертатися по медичну допомогу в разі загрози тяжкого перебігу захворювання. Якщо ви вирішили використовувати маску, переконайтеся в тому, що вона якісна та надійно закриває обличчя, а також слідкуйте за хорошою вентиляцією та частим миттям рук.

Малий, та не доріс

Пірола, можливо, звучить дещо інакше, ніж попередні лякаючі назви варіантів, такі як Кракен. Але в цій плутанині формулювання назв насправді є своя логіка. Новий варіант вірусу має наукове позначення BA.2.86. Для полегшення запам'ятовування і розрізнення варіантів широкою публікою їм іноді присвоюють прізвиська. Часто вони навіяні міфами, легендами або навіть небесними тілами. Наприклад, Пірола отримав своє прізвисько від малої планети 1082 Пірола. Причина обділення нового штаму своєю грецькою буквою проста — вони призначені для варіантів, які Всесвітня організація охорони здоров'я вважає особливо небезпечними. Наразі це звання носить Омікрон.

Найнебезпечніші з відомих варіантів

Як і у випадку з новим штамом Пірола, коронавіруси, як і багато інших вірусів, змінюються з плином часу. З моменту руйнівної появи Covid-19 було виділено кілька основних і небезпечних його варіантів варіантів:

Омікрон: Цей варіант і його відгалуження були найпоширенішими у США протягом майже двох років. Виникнувши 2021 року в Ботсвані та Південній Африці, він швидко поширився, і в деякі дні тільки у США було зареєстровано понад мільйон нових випадків. Тепер за новими його підтипами, такими як EG.5 ("Еріс"), ведеться пильне спостереження. Омікрон дуже легко поширюється, зокрема, завдяки змінам у білку Spike — частині, яка прикріплюється до наших клітин. Наявні дані свідчать про те, що він може спричиняти легші захворювання, ніж попередні штами, але необхідно пам'ятати, що "легкий" не означає "нешкідливий", особливо коли хворіє одразу багато людей. Що стосується вакцин, то вони, як і раніше, є надійним захистом від важких захворювань, викликаних Омікроном, і дослідники вдосконалюють вакцини для боротьби з новими його субтипами.

Цей варіант і його відгалуження були найпоширенішими у США протягом майже двох років. Виникнувши 2021 року в Ботсвані та Південній Африці, він швидко поширився, і в деякі дні тільки у США було зареєстровано понад мільйон нових випадків. Тепер за новими його підтипами, такими як EG.5 ("Еріс"), ведеться пильне спостереження. Омікрон дуже легко поширюється, зокрема, завдяки змінам у білку Spike — частині, яка прикріплюється до наших клітин. Наявні дані свідчать про те, що він може спричиняти легші захворювання, ніж попередні штами, але необхідно пам'ятати, що "легкий" не означає "нешкідливий", особливо коли хворіє одразу багато людей. Що стосується вакцин, то вони, як і раніше, є надійним захистом від важких захворювань, викликаних Омікроном, і дослідники вдосконалюють вакцини для боротьби з новими його субтипами. Дельта: До того, як Омікрон захопив увагу, Дельта був головним антагоністом новинних стрічок. Уперше його виявили в Індії 2020 року, а 2021 року він став основним варіантом у всьому світі. Дельта особливо добре поширювався, викликаючи в деяких місцях удвічі більше інфекцій, ніж його попередники. Він також викликав важкі захворювання у невакцинованих людей. На щастя, вакцини залишаються потужним засобом боротьби з Дельта, але спалахи захворювання все ж таки трапляються, що змушує експертів у галузі охорони здоров'я нагадувати про важливість ревакцинації та профілактичних заходів, таких як носіння масок.

До того, як Омікрон захопив увагу, Дельта був головним антагоністом новинних стрічок. Уперше його виявили в Індії 2020 року, а 2021 року він став основним варіантом у всьому світі. Дельта особливо добре поширювався, викликаючи в деяких місцях удвічі більше інфекцій, ніж його попередники. Він також викликав важкі захворювання у невакцинованих людей. На щастя, вакцини залишаються потужним засобом боротьби з Дельта, але спалахи захворювання все ж таки трапляються, що змушує експертів у галузі охорони здоров'я нагадувати про важливість ревакцинації та профілактичних заходів, таких як носіння масок. Бета: Вперше виявлений у Південній Африці 2020 року, Бета викликав занепокоєння вчених через свої мутації. Незважаючи на те, що в США цей вірус не відігравав великої ролі, він виявився приблизно на 50% заразнішим, ніж вихідний вірус. За деякими даними, він також може викликати важчі захворювання. Що стосується вакцин, то існували сумніви в тому, наскільки вони будуть ефективні проти Дельта, що призвело до зміни їхньої рецептури.

Вперше виявлений у Південній Африці 2020 року, Бета викликав занепокоєння вчених через свої мутації. Незважаючи на те, що в США цей вірус не відігравав великої ролі, він виявився приблизно на 50% заразнішим, ніж вихідний вірус. За деякими даними, він також може викликати важчі захворювання. Що стосується вакцин, то існували сумніви в тому, наскільки вони будуть ефективні проти Дельта, що призвело до зміни їхньої рецептури. Альфа: Згадайте 2020 рік, і ви, можливо, згадаєте, що чули про різновид вірусу з Великої Британії. Це і є Альфа. Він швидко поширився і свого часу був основним варіантом вірусу в багатьох частинах світу. Він був більш заразний, ніж оригінальний вірус, і часто спричиняв важчі захворювання. На щастя, наші головні вакцинні претенденти виявилися стійкими до нього.

Крім цих основних і найнебезпечніших представників відгалужень Covid-19, є ще багато різних його мутацій, як-от Кракен і Кентавр, але, незважаючи на свої страхітливі назви, пов'язані з міфічними велетнями й чудовиськами, зважаючи на різні обставини, вони не удостоїлися власної грецької літери, що для нас не може не бути приводом для радості. Будемо сподіватися, що цей смертельний апокаліптичний алфавіт так і залишиться незмінним у найближчому майбутньому.

Певний підсумок невизначеного майбутнього

Хоча Пірола має велику кількість мутацій та існує невизначеність щодо його наслідків, поточні спостереження не дають підстав вважати його особливо важким. Однак, як і в усьому, що пов'язано з Covid-19, пильність і моніторинг залишаються ключовими, адже людство вже отримало сумний урок того, як невеличка зневажливість у цій сфері може обернуться катастрофічною напастю планетарного масштабу за дуже короткий термін. Дослідники і представники органів охорони здоров'я в усьому світі будуть уважно стежити за цим новим варіантом і його розвитком, а ми в цей час можемо зробити свій внесок у запобігання повторенню пандемії — не забувати про захисні засоби, гігієну та щеплення, які дають нам такий потрібний імунітет і, можливо, шанс на виживання, якщо виявиться, що Пірола таїть у собі ще кілька смертельних секретів, припасені на майбутнє.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ключовий елемент поширення Covid-19. Вони зафіксували незвичайний зв'язок між методами поширення звичайного грипу і вірусу SARS-CoV-2, тим самим проклавши шлях до створення ефективних ліків для боротьби з майбутніми спалахами.

Також Фокус писав про те, що, на думку вчених, деякі люди мали імунітет від Covid-19 задовго до початку пандемії. Вчені виявили в людях вбудований генетичний захист від симптомів Covid-19, що дало нову надію на контроль над вірусом у постпандемічний період.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.