Новый вестник апокалипсиса. Грозит ли новый штамм коронавируса Пирола очередной пандемией

Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

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В Канаде и ряде других стран обнаружен новый вариант Covid-19 под названием Пирола. В нем больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления знаменитого штамма Омикрон в 2021 году. Впервые новый вариант вируса был обнаружен летом в Дании, а в Канаде он был выявлен у человека, не имевшего в прошлом опыта путешествий. Также, вирус уже добрался до Великобритании, где первый его случай был подтвержден еще 18 августа. О том стоит ли мир на грани очередной пандемии и карантинных мер или же новый вариант пройдет относительно бесследно, подобно многим другим, пишет National Post.

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Вирусы похожи на наш почерк — нет двух абсолютно идентичных экземпляров. По мере роста и размножения вирусов в них могут происходить крошечные изменения, или мутации. Иногда эти изменения могут дать вирусу преимущество в выживании и сделать его более успешным, чем его предшественники. К сожалению, население Земли оказалось для распространившегося вируса Covid-19 чем-то сродни песочницы, в которой он продолжает орудовать по сей день, имея в своем расположении сотни миллионов организмов и иммунных систем, в которых он может адаптировать и мутировать в бесконечное количество вариантов.

Эксперты, например профессор Франсуа Баллу из Института генетики Университетского колледжа Лондона, считают, что вирус Пирола мог возникнуть у человека с ослабленной иммунной системой. Этот человек, по их мнению, мог иметь вариант Омикрон в течение длительного времени — более года. За это время могло накопиться несколько мутаций, которые и привели к появлению Пирола. Сформировавшись, он мог распространиться среди других людей, особенно в регионах, где диагностика, вакцинирование и отслеживание эпидемиологической ситуации могли быть не столь сильными. Оттуда этот вариант распространился по разным частям света.

На данный момент, трекер распространения вариантов вируса GISAID фиксирует его распространение в следующих странах:

Дания;

Франция;

США;

Швеция;

Таиланд;

Израиль;

Испания;

Канада;

Португалия;

Австралия;

Германия;

Южная Корея;

Япония.

Есть ли причины для паники

В вопросе опасности нового варианта вируса для человечества, как с точки зрения летальности, так и с точки зрения почвы для новой пандемии, есть некоторая неопределенность. Беспокойство вызывает то, что Пирола с его многочисленными мутациями может попросту обойти иммунитет, выработанный людьми в результате предыдущих инфекций Covid-19 или вакцинации. Это не означает, что люди с иммунитетом более склонны к тяжелым заболеваниям, просто вирусу может быть легче их заразить, чем предшествующим ему вариантам. Люди, которые не получили иммунитет путем прививания или выздоровления от болезни, безусловно составляют самую уязвимую группу для нового штамма.

Одна из причин столь пристального взгляда к новому варианту — большое количество мутаций в белках-шипах Пирола. Эти белки помогают вирусу проникать в клетки человека. Если какая-либо мутация дает преимущество, это может привести к увеличению числа заражений или более тяжелому течению болезни. Хотя случаи заболевания Covid-19 в Канаде, куда уже пробрался новый вариант, были невелики, в последнее время отмечается их рост, что, конечно же, вызывает тревогу и предполагает возможную роль Пирола в таком всплеске.

Насколько опасен новый штамм коронавируса

В настоящее время кажется, что Пирола, возможно, не так опасна, как некоторые другие варианты. Такие факторы, как легкость распространения и серьезность вируса, играют важную роль в определении его воздействия. Но хорошей новостью является то, что Пирола не выглядит особенно агрессивной. Органы здравоохранения Канады и США отмечают, что этот вариант не вызывает особо тяжелых заболеваний. Тесты и методы лечения, используемые для Covid-19, по их словам, эффективны и против него. Тем не менее, как и другие варианты, он распространяется, хотя масштабы этого распространения пока не установлены.

Несмотря на такие заявления, стоит быть максимально информированными когда речь идет о новом, еще не изученном варианте, который может таить в себе серьезную опасность. Среди симптомов, по которым можно определить заражение вариантом Пирола, ученые выделяют:

необычно высокая температура или озноб;

постоянный кашель, особенно если вы сильно кашляете более часа или более трех раз за день;

любые изменения в запахе или вкусе предметов;

затрудненное дыхание или ощущение, что вы не можете перевести дух;

непреодолимая усталость или утомляемость;

общие боли или дискомфорт в теле;

постоянные головные боли;

раздражение или боль в горле;

постоянная заложенность носа или насморк, похожий на простуду;

отсутствие чувства голода или желания есть;

диарея;

тошнота или рвота.

При этом важно понимать, что эти симптомы могут перекрестно совпадать с симптомами других заболеваний, поэтому при плохом самочувствии всегда лучше проконсультироваться с медицинским работником для получения более точного заключения.

Изменились ли меры предосторожности

В настоящее время неясно, насколько эффективно распространяется этот вариант, однако известно, что он передается так же, как и предыдущие. Чтобы обезопасить себя и окружающих, стоит делать прививки в соответствии с рекомендациями, оставаться дома при плохом самочувствии, при необходимости сдавать анализы на COVID-19 и обращаться за медицинской помощью при угрозе тяжелого течения заболевания. Если вы решили использовать маску, убедитесь в том, что она качественная и надежно закрывает лицо, а также следите за хорошей вентиляцией и частым мытьем рук.

Мал, да не дорос

Пирола, возможно, звучит несколько иначе, чем предыдущие пугающие названия вариантов, такие как Кракен. Но в этой путанице формулирования названий на самом деле есть своя логика. Новый вариант вируса имеет научное обозначение BA.2.86. Для облегчения запоминания и различения вариантов широкой публикой им иногда присваиваются прозвища. Часто они навеяны мифами, легендами или даже небесными телами. Например, Пирола получил свое прозвище от малой планеты 1082 Пирола. Причина обделения нового штамма своей греческой буквой проста — они предназначены для вариантов, которые Всемирная организация здравоохранения считает особо опасными. В настоящее время это звание носит Омикрон.

Самые опасные из известных вариантов

Как и в случае с новым штаммом Пирола, коронавирусы, как и многие другие вирусы, изменяются с течением времени. С момента разрушительного появления Covid-19 были выделены несколько основных и опасных его вариантов вариантов:

Омикрон: Этот вариант и его ответвления были наиболее распространены в США на протяжении почти двух лет. Возникнув в 2021 году в Ботсване и Южной Африке, он быстро распространился, и в некоторые дни только в США было зарегистрировано более миллиона новых случаев. Теперь за новыми его подтипами, такими как EG.5 ("Эрис"), ведется пристальное наблюдение. Омикрон очень легко распространяется, в частности, благодаря изменениям в белке Spike — части, которая прикрепляется к нашим клеткам. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он может вызывать более легкие заболевания, чем предыдущие штаммы, но необходимо помнить, что "легкий" не означает "безвредный", особенно когда заболевает сразу много людей. Что касается вакцин, то они по-прежнему являются надежной защитой от тяжелых заболеваний, вызванных Омикрон, и исследователи совершенствуют вакцины для борьбы с новыми его субтипами.

Этот вариант и его ответвления были наиболее распространены в США на протяжении почти двух лет. Возникнув в 2021 году в Ботсване и Южной Африке, он быстро распространился, и в некоторые дни только в США было зарегистрировано более миллиона новых случаев. Теперь за новыми его подтипами, такими как EG.5 ("Эрис"), ведется пристальное наблюдение. Омикрон очень легко распространяется, в частности, благодаря изменениям в белке Spike — части, которая прикрепляется к нашим клеткам. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он может вызывать более легкие заболевания, чем предыдущие штаммы, но необходимо помнить, что "легкий" не означает "безвредный", особенно когда заболевает сразу много людей. Что касается вакцин, то они по-прежнему являются надежной защитой от тяжелых заболеваний, вызванных Омикрон, и исследователи совершенствуют вакцины для борьбы с новыми его субтипами. Дельта: До того, как Омикрон захватил внимание, Дельта был главным антагонистом новостных лент. Впервые он был обнаружен в Индии в 2020 году, а в 2021 году стал основным вариантом во всем мире. Дельта особенно хорошо распространялся, вызывая в некоторых местах в два раза больше инфекций, чем его предшественники. Он также вызывал тяжелые заболевания у невакцинированных людей. К счастью, вакцины остаются мощным средством борьбы с Дельта, но вспышки заболевания все же случаются, что заставляет экспертов в области здравоохранения напоминать о важности ревакцинации и профилактических мер, таких как ношение масок.

До того, как Омикрон захватил внимание, Дельта был главным антагонистом новостных лент. Впервые он был обнаружен в Индии в 2020 году, а в 2021 году стал основным вариантом во всем мире. Дельта особенно хорошо распространялся, вызывая в некоторых местах в два раза больше инфекций, чем его предшественники. Он также вызывал тяжелые заболевания у невакцинированных людей. К счастью, вакцины остаются мощным средством борьбы с Дельта, но вспышки заболевания все же случаются, что заставляет экспертов в области здравоохранения напоминать о важности ревакцинации и профилактических мер, таких как ношение масок. Бета: Впервые обнаруженный в Южной Африке в 2020 г., Бета вызвал беспокойство ученых из-за своих мутаций. Несмотря на то, что в США этот вирус не играл большой роли, он оказался примерно на 50% более заразным, чем исходный вирус. По некоторым данным, он также может вызывать более тяжелые заболевания. Что касается вакцин, то существовали сомнения в том, насколько они будут эффективны против Дельта, что привело к изменению их рецептуры.

Впервые обнаруженный в Южной Африке в 2020 г., Бета вызвал беспокойство ученых из-за своих мутаций. Несмотря на то, что в США этот вирус не играл большой роли, он оказался примерно на 50% более заразным, чем исходный вирус. По некоторым данным, он также может вызывать более тяжелые заболевания. Что касается вакцин, то существовали сомнения в том, насколько они будут эффективны против Дельта, что привело к изменению их рецептуры. Альфа: Вспомните 2020 год, и вы, возможно, вспомните, что слышали о разновидности вируса из Великобритании. Это и есть Альфа. Он быстро распространился и в свое время был основным вариантом вируса во многих частях мира. Он был более заразен, чем оригинальный вирус, и часто вызывал более тяжелые заболевания. К счастью, наши главные вакцинные претенденты оказались устойчивы к нему.

Помимо этих, основных и самых опасных представителей ответвлений Covid-19 есть еще много разных его мутаций, таких как Кракен и Кентавр, но несмотря на свои устрашающие названия, связанные с мифическими исполинами и чудовищами, ввиду разных обстоятельств они не удостоились своей собственной греческой буквы, что для нас не может не быть поводом для радости. Будем надеяться, что этот смертельный апокалиптический алфавит так и останется неизменным в ближайшем будущем.

Определенный итог неопределенного будущего

Хотя Пирола имеет большое количество мутаций и существует неопределенность в отношении его последствий, текущие наблюдения не дают оснований считать его особенно тяжелым. Однако, как и во всем, что связано с Covid-19, бдительность и мониторинг остаются ключевыми, ведь человечество уже получило грустный урок того, как небольшая пренебрежительность в этой сфере может обернутся катастрофической напастью планетарного масштаба за очень короткий срок. Исследователи и представители органов здравоохранения во всем мире будут внимательно следить за этим новым вариантом и его развитием, а мы в это время можем внести свой вклад в предотвращение повторения пандемии – не забывать о защитных средствах, гигиене и прививках, дающих нам столь нужный иммунитет и, возможно, шанс на выживание, если окажется, что Пирола таит в себе еще несколько смертельных секретов, припасенных на будущее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили ключевой элемент распространения Covid-19. Они зафиксировали необычную связь между методами распространения обычного гриппа и вируса SARS-CoV-2, тем самым проложив путь к созданию эффективных лекарств для борьбы с будущими вспышками.

Также Фокус писал о том, что, по мнению ученых, некоторые люди обладали иммунитетом от Covid-19 задолго до начала пандемии. Ученые обнаружили в людях встроенную генетическую защиту от симптомов Covid-19, что дало новую надежду на контроль над вирусом в постпандемический период.

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