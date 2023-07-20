Природа все предусмотрела. Некоторые люди изначально обладали защитой от Covid-19

Возможно, ученые обнаружили в людях встроенную генетическую защиту от симптомов COVID-19, что дает новую надежду на контроль над вирусом в постпандемический период.

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В период пандемии многие люди могли заражаться вирусом COVID-19 и не проявить ни одного симптома. Таинственная причина подобной реакции организма на болезнь не давала покоя ученым. Но недавнее исследование, проведенное под руководством Калифорнийского университета в Сан-Франциско, может дать интересный ответ на этот вопрос, пишет ScienceAlert.

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Исследование было посвящено изучению варианта гена HLA-B15:01, который встречается у каждого пятого человека, остающегося бессимптомным после заражения вирусом COVID-19. Исследователи обнаружили, что даже те носители этого варианта гена, которые никогда не заражались вирусом, проявляли иммунную реакцию на фрагменты вируса SARS-CoV-2. Эти наблюдения позволяют предположить, что вариант HLA-B15:01 может обеспечивать определенный иммунитет, возможно, приобретенный в результате воздействия других инфекций.

Такой иммунитет может стать мощным инструментом в борьбе с будущими случаями заражения COVID-19. Понимание ранних иммунных реакций, способствующих быстрой элиминации вируса, позволит ученым разработать более эффективные методы лечения. Это будет положительным сдвигом в подходе, поскольку большинство глобальных усилий до этого было сосредоточено на борьбе с тяжелыми формами заболевания COVID-19.

Ген HLA-B*15:01 относится к семейству генов HLA (Human Leukocyte Antigen), играющих важнейшую роль в поддержании иммунной системы. Эти гены вырабатывают белки, находящиеся на поверхности наших клеток, которые помогают распознавать чужеродных захватчиков, таких как вирусы, и бороться с ними. По сути, они помогают иммунной системе распознать "нежелательных гостей" и быстро организовать защиту.

В исследовании использовались генетические данные почти 30 000 зарегистрированных доноров костного мозга для поиска любых вариаций HLA, которые могут быть связаны с бессимптомным заражением атипичной пневмонией SARS-CoV-2. Исследователи обнаружили, что 20% инфицированных, но бессимптомных доноров несут, по крайней мере, одну копию гена HLA-B*15:01. Это было в два раза чаще, чем у инфицированных лиц с развившимися симптомами.

Исследование также показало, что наличие одной копии этого гена удваивает вероятность того, что в случае заражения у человека не будет симптомов. Еще более поразительно, что у людей с двумя копиями гена вероятность бессимптомного течения болезни была в восемь раз выше.

Интересно, что Т-клетки (разновидность иммунных клеток), полученные от носителей гена HLA-B*15:01 и не подвергавшихся воздействию SARS-CoV-2, продемонстрировали устойчивый иммунный ответ на вирус. Этот ответ был эффективен даже против различных вариантов COVID-19, например Omicron.

Конечно, важно отметить, что исследование не идеально. Симптомы были получены по собственным отчетам пациентов. Кроме того, если среди европейцев вариант HLA-B*15:01 встречается довольно часто, то в других популяциях он может быть не столь распространен. Поэтому будущие исследования с привлечением более широкой и разнообразной группы участников позволили бы сделать более точные выводы.

Несмотря на указанные недостатки, потенциальное значение полученных результатов далеко идущее. Они дают ценное представление о ранних реакциях на инфекцию и могут существенно помочь в разработке вакцин и терапевтических средств.

Таким образом, в борьбе с, теперь чуть ли не сезонным, COVID-19 понимание и использование возможностей варианта гена HLA-B*15:01 может стать решающим фактором. А для каждого пятого человека, являющегося носителем этого варианта гена, он может стать секретным оружием в борьбе с коварным вирусом.

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