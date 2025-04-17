Шутил про Трампа на научном "Оскаре": в США отцензурили известного комика Сета Рогена

Сет Роген, сценарист "Ананасового экспресса", пошутил, что президент США Дональд Трамп уничтожил науку в США. Но его реплики вырезали из трансляции одной из самых престижных в мире церемоний вручения научных премий.

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Об этом пишет Daily Mail.

Рискованные шутки о том, как Трамп уничтожил науку в США, вырезали из видео

Сет Роген вручал награду на церемонии "Прорыв", целью которой является признание "выдающихся научных достижений".

Программа, которую называют "Оскаром науки", была основана многими основателями крупнейших мировых технологических компаний, включая соучредителя Google Сергея Брина и генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Роген отпустил несколько резких шуток в адрес президента США, когда он и актер Эдвард Нортон вручали специальную премию по фундаментальной физике Герардусу т'Хоофту.

Обращаясь к аудитории, среди которой были Брин, Цукерберг, а также основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, Сет Роген сказал: "Удивительно, что другие из присутствовавших в этом зале поддержали избрание человека, который за последнюю неделю в одиночку уничтожил всю американскую науку".

"Удивительно, как много хороших научных достижений можно уничтожить с помощью 320 миллионов долларов и РФК-младшего (Роберта Кеннеди-младшего — ред.), причем очень быстро", — заявил Роген, но шутки не вошли в версию церемонии, выложенную на YouTube.

Организаторы церемонии заявили, что в этом году церемония длилась дольше, чем в предыдущие годы, и "было внесено несколько изменений, чтобы уложиться в изначально запланированное время".

Шутка Рогена, судя по всему, была направлена ​​на то, как быстро основатели Кремниевой долины сблизились с Трампом после того, как он победил на выборах в Белый дом.

Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа Фото: Getty

Цукерберг, Безос и Альтман пожертвовали по 1 миллиону долларов каждый инаугурационному комитету Трампа после его избрания.

В прошлом месяце около 2000 самых известных ученых мира подписали открытое письмо, предупреждающее мир об опасности нападок Трампа на науку.

В письме говорилось: "Мы видим реальную опасность в этот момент. Мы придерживаемся разных политических убеждений, но мы едины как исследователи в желании защитить независимые научные исследования. Мы посылаем этот сигнал SOS, чтобы ясно предупредить: научное предпринимательство страны уничтожается".

А назначение Трампом Роберта Кеннеди-младшего, известного скептика вакцинации, заставило эпидемиологов обеспокоиться тем, что США вскоре не смогут справиться с еще одной вспышкой пандемии.

Напомним, ранее один из топ-чиновников Дональда Трампа заявил, что у США есть технологии, которые позволяют манипулировать "временем и пространством".