Издание Daily Mail сообщает, что Роберт Ф. Кеннеди-младший был замечен во время добавления в напиток вещества синего цвета. В СМИ обнаружили, что это метиленовый синий — средство от многих болезней. В частности, он может вылечить рак, однако в больших дозах может его спровоцировать.

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Кандидата от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего увидели во время добавления в похожий в напиток неизвестной синей жидкости. Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к политику, сообщает, что это метиленовый синий. Этот химический краситель популярен среди сторонников альтернативной медицины якобы из-за его "оздоровительного эффекта" — вещество якобы способно лечить деменцию и даже рак.

Сейчас метиленовый синий одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для лечения метгемоглобинемии — редкое заболевание крови, которым страдают менее 100 американцев в год и которое нарушает способность крови транспортировать гемоглобин. Обычно его вводят внутривенно.

В одном из исследований 2017 года, опубликованном в журнале Nature, говорится о том, что метиленовый синий содержит антиоксиданты, которые помогают коже удерживать влагу, защищая ее от признаков старения, ран и ультрафиолетового излучения.

Иногда метиленовый синий рекламируют также как средство для борьбы со старением. Она якобы помогает при лечении деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Однако эксперты отмечают о необходимости дополнительных исследований, чтобы подтвердить эффективность.

Другие недавние исследования показали, что метиленовый синий может быть опасным в больших дозах. В частности, группа учёных из Северо-Западного политехнического университета, университета имени Бача Хана, Тартуского университета, университета Шахиды Беназир Бхутто и Малакандского университета доказала, что это вещество при употреблении в больших дозах с большей вероятностью может вызвать рак.

Напомним, недавно член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин озвучил намерение вынести предложение об импичменте президента США Дональда Трампа. Во время первого президентского срока ему пытались объявить импичмент дважды.

Американский президент Дональд Трамп назвал Агентство США по международному развитию (USAID) "мошенническим", чрезвычайно коррумпированным и призвал закрыть его. Президент Соединенных Штатов утверждает, что агентство тратило государственные деньги "мошенническим и совершенно непонятным" способом, однако конкретных фактов в своем заявлении не приводит.