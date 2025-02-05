В Конгрессе США анонсировали импичмент Трампу: в чем его обвиняют (видео)

Во время первого президентского срока Дональду Трампу пытались объявить импичмент дважды: из-за скандала с украинской властью и штурма Капитолия.

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Намерение вынести предложение об импичменте президента США Дональда Трампа озвучил член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин. Такое заявление он сделал во время заседания палаты 5 февраля.

В начале своей речи Грин резко осудил высказывания Дональда Трампа, сделанные во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 5 февраля. Президент США заявил, что США возьмут Сектор Газа "под контроль", а местных палестинцев переселят в соседние страны. Демократ подчеркнул, что "этнические чистки" являются преступлением против человечности и Трамп должен ответить за свои слова.

"Движение к импичменту президента начато. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента из-за его подлых предложений и подлых действий", — сказал Эл Грин.

Член палаты представителей напомнил, что ранее уже инициировал импичмент против американского президента, поэтому "никто не знает об этом больше, чем он".

"В этом вопросе я стою один, но я стою за справедливость", — сказал Грин.

Импичмент Трампу пытались объявить дважды

Впервые за объявление импичмента Дональду Трампу палата представителей США голосовала в декабре 2019 года. Тогда ему выдвигали обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса из-за якобы давления на президента Украины Владимира Зеленского с требованием начать расследование деятельности компании Хантера Байдена — сына его оппонента, Джо Байдена. Инициатором импичмента так же был Эл Грин. Сенат оправдал Трампа и он остался в Белом Доме.

Голосование за второй импичмент Трампа состоялось 13 февраля 2021 года. На этот раз его обвинили в подстрекательстве к насилию из-за штурма Капитолия его сторонниками во время заседания по результатам президентских выборов в США, на которых победил Джо Байден. Во время столкновений погибли 5 человек. Во второй раз голосов Сената так же не хватило для импичмента.

Напомним, 5 февраля Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил Ирану начать переговоры о "ядерной мирной сделке".

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог 5 февраля в сети X сообщил, что представит планы Дональда Трампа по окончанию войны в Украине на Мюнхенской конференции-2025, которая пройдет с 14 по 16 февраля.