В Конгресі США анонсували імпічмент Трампу: в чому його звинувачують (відео)

Під час першого президентського терміну Дональду Трампу намагалися оголосити імпічмент двічі: через скандал з українською владою та штурм Капітолія.

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Намір винести пропозицію про імпічмент президента США Дональда Трампа озвучив член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Ел Грін. Таку заяву він зробив під час засідання палати 5 лютого.

На початку своєї промови Грін різко засудив висловлювання Дональда Трампа, зроблені під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 5 лютого. Президент США заявив, що США візьмуть Сектор Гази "під контроль", а місцевих палестинців переселять до сусідніх країн. Демократ наголосив, що "етнічні чистки" є злочином проти людяності та Трамп повинен відповісти за свої слова.

"Рух до імпічменту президента розпочато. Я оголошую, що внесу документ про імпічмент проти президента через його підлі пропозиції та підлі дії", — сказав Ел Грін.

Член палати представників нагадав, що раніше вже ініціював імпічмент проти американського президента, тож "ніхто не знає про це більше, ніж він".

"У цьому питанні я стою один, але я стою за справедливість", — сказав Грін.

Імпічмент Трампу намагалися оголосити двічі

Вперше за оголошення імпічменту Дональду Трампу палата представників США голосувала в грудні 2019 року. Тоді йому висували звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу через нібито тиск на президента України Володимира Зеленського з вимогою розпочати розслідування діяльності компанії Хантера Байдена — сина його опонента, Джо Байдена. Ініціатором імпічменту так само був Ел Грін. Сенат виправдав Трампа та він лишився в Білому Домі.

Голосування за другий імпічмент Трампа відбулося 13 лютого 2021 року. На цей раз його звинуватили в підбурюванні до насильства через штурм Капітолія його прихильниками під час засідання щодо результатів президентських виборів у США, на яких переміг Джо Байден. Під час сутичок загинули 5 людей. Вдруге голосів Сенату так само не вистачило для імпічменту.

Нагадаємо, 5 лютого Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social запропонував Ірану розпочати перемовини про "ядерну мирну угоду".

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог 5 лютого в мережі X повідомив, що представить плани Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції-2025, яка пройде з 14 по 16 лютого.