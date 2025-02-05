Плани Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні представить Келлог: коли це буде

Спецпредставник президента США братиме участь у Мюнхенській конференції-2025. Під час події він розповість про цілі Дональда Трампа щодо завершення "кривавої та дорогої" війни.

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Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки з 14 по 16 лютого. Під час події Келлог озвучить плани президента Дональда Трампа щодо закінчення повномасштабної війни, повідомив він у соцмережі Х.

"Радий повідомити, що візьму участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року. Як спецпредставник президента США планую розповісти про цілі Трампа завершити криваву і дорогу війну в Україні", — наголосив чиновник.

У Мюнхені Келлог хоче зустрітися із союзниками, які дійсно готові працювати зі Штатами. Крім Келлога, від США приїде на конференцію і віцепрезидент Джей Ді Венс, це буде його перша закордонна поїздка після вступу на посаду, зазначає Associated Press (АР).

Мюнхенська конференція відбудеться за тиждень до дострокових виборів до Бундестагу. Захід відбувається в Мюнхені, столиці Баварії, з 1963 року і вважається найвпливовішою у світі зустріччю експертів з політики безпеки.

Цього року Мюнхенська конференція пройде під час зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни Росії з Україною, посилення впливу Китаю та протекціоністської економічної політики Штатів, підкреслює АР.

Фокус писав про плани Келлога відвідати Україну після 11 лютого. Спецпредставник президента США може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали про острах Києва з приводу прагнення Росії та США провести вибори в Україні. Такий збіг позицій є дивовижним.