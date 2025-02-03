Спецпредставитель Трампа по мирным переговорам посетит Украину в ближайшее время, — СМИ

По данным инсайдеров, Кит Келлог планирует приехать в Украину накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которую посетят также Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Related video

Генерал Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России, может посетить Киев после 11 февраля, сообщает NV со ссылкой на источники.

Несколько источников Radio NV в американских и украинских политических кругах сообщили, что спецпредставитель президента США в ближайшее время планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Инсайдеры утверждают, что после этого он примет участие в переговорах в Европе и посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля. Вместе с ним Мюнхен могут посетить также Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, спецпредставитель президента США должен был быть в Киеве в начале января, однако утром 7 января отменил визит в Украину. Источники сообщали, что поездка не отменена окончательно, а отложена на неопределенное время. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил это решение тем, что администрации Трампа нужно более тщательно подготовиться к консультациям и переговорным процессам.

11 января Кит Келлог озвучил свой прогноз относительно прекращения войны в Украине. Он заявил, что войну возможно завершить в течение 100 дней.

3 февраля СМИ писали о высказывании специального представителя Трампа по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что Владимир Зеленский может смягчить свою позицию по территориям.

Также 3 февраля Фокус выяснял, что на самом деле предлагает Трамп Украине и какие намеки могут скрываться за словами его спецпредставителя Кита Келлога.